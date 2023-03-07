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В России может появиться постоянное наблюдение за сейсмоопасными районами

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил создать меры по постоянному наблюдению за территориями страны, наиболее подверженными землетрясениям. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Правительству РФ обеспечить разработку и реализацию комплекса мер, направленных на исследование опасных природных явлений, проведение постоянного сейсмического мониторинга на сейсмоопасных территориях», – говорится в одном из пунктов перечня поручений президента. В частности, это касается наблюдения за районами, где находятся критически важные объекты и объекты повышенной опасности.

В работе могут быть задействованы государственные корпорации и другие организации. Также планируются проекты по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на Сахалине и Камчатке. Путин поставил срок сдачи первого доклада до 1 августа этого года, а после – один раз в год.

После серии землетрясений на юго-востоке Турции и севере Сирии 6 февраля в России стали чаще фиксировать подземные толчки в районах Камчатского полуострова и острова Сахалин. Последний раз в этих регионах были зафиксированы толчки магнитудой до 4,1 балла в начале марта. Кроме того, сейсмологи сообщали о землетрясениях в феврале в Таджикистане, Грузии, Румынии и др.

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6 февраля в Турции и Сирии произошли землетрясения магнитудой до 7,8 балла. В результате произошедшего погибли более 43 000 человек. Всего землетрясение затронуло 10 турецких регионов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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