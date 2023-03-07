В России может появиться постоянное наблюдение за сейсмоопасными районами
Президент России Владимир Путин поручил создать меры по постоянному наблюдению за территориями страны, наиболее подверженными землетрясениям. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Правительству РФ обеспечить разработку и реализацию комплекса мер, направленных на исследование опасных природных явлений, проведение постоянного сейсмического мониторинга на сейсмоопасных территориях», – говорится в одном из пунктов перечня поручений президента. В частности, это касается наблюдения за районами, где находятся критически важные объекты и объекты повышенной опасности.
В работе могут быть задействованы государственные корпорации и другие организации. Также планируются проекты по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на Сахалине и Камчатке. Путин поставил срок сдачи первого доклада до 1 августа этого года, а после – один раз в год.
После серии землетрясений на юго-востоке Турции и севере Сирии 6 февраля в России стали чаще фиксировать подземные толчки в районах Камчатского полуострова и острова Сахалин. Последний раз в этих регионах были зафиксированы толчки магнитудой до 4,1 балла в начале марта. Кроме того, сейсмологи сообщали о землетрясениях в феврале в Таджикистане, Грузии, Румынии и др.
6 февраля в Турции и Сирии произошли землетрясения магнитудой до 7,8 балла. В результате произошедшего погибли более 43 000 человек. Всего землетрясение затронуло 10 турецких регионов.