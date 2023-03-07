В России может появиться постоянное наблюдение за сейсмоопасными районами

В работе могут быть задействованы государственные корпорации и другие организации. Также планируются проекты по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на Сахалине и Камчатке. Путин поставил срок сдачи первого доклада до 1 августа этого года, а после – один раз в год.