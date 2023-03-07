В Пентагоне обеспокоились влиянием TikTok на детей

В конце февраля агентство Reuters сообщило, что американский союз гражданских свобод (ACLU) призвал не запрещать китайскую соцсеть, по их мнению, это нарушает право на свободу слова. В частности, против законопроекта выступил председатель комитета по иностранным делам демократ Грегори Микс. По словам председателя, такой закон «переведет больше компаний в сферу влияния Китая», а также сократит рабочие места в США.