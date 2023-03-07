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В Пентагоне обеспокоились влиянием TikTok на детей

Ведомости

Руководитель киберкомандования вооруженных сил США генерал Пол Накасоне выразил обеспокоенность по поводу распространения китайской социальной сети TikTok и ее влияния на детей, сообщило агентство Reuters.

TikTok оказывает широкое влияние на «большую аудиторию слушателей», посредством чего получает данные пользователей, что беспокоит военных специалистов, сообщил Накасоне на слушаниях в комитете конгресса США по делам вооруженных сил.

1 марта комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США одобрил законопроект, дающий право президенту страны ввести запрет на работу в стране TikTok, а также ввести запрет в отношении китайской компании ByteDance, которой принадлежит соцсеть. 6 марта председатель спецкомитета по разведке сената конгресса США демократ Марк Уорнер объявил, что сенаторы представят этот проект закона.

«Они [соцсеть TikTok] берут данные у американцев, но не хранят их в безопасности. Что меня больше всего беспокоит насчет TikTok, так это то, что это приложение может быть инструментом пропаганды», – заявил председатель.

Ранее по теме: В США представят законопроект о запрете TikTok

В конце февраля агентство Reuters сообщило, что американский союз гражданских свобод (ACLU) призвал не запрещать китайскую соцсеть, по их мнению, это нарушает право на свободу слова. В частности, против законопроекта выступил председатель комитета по иностранным делам демократ Грегори Микс. По словам председателя, такой закон «переведет больше компаний в сферу влияния Китая», а также сократит рабочие места в США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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