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Бастрыкин поручил возбудить дело после попытки отравления командира «Ахмат»

Ведомости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попытки отравления командира отряда «Ахмат» Апти Алаудинов, сообщили в пресс-службе комитета.

Адвокат командира Денис Шапиро 6 марта сообщил, что направил главному военному прокурору Валерию Петрову заявление о передаче материалов доследственной проверки Бастрыкину. Тогда адвокат попросил о возбуждении дела по статье о покушении на убийство (ч. 3 статьи 30 и ч. 1 статьи 105 УК РФ).

13 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отравлении Алаудинова. Тогда он рассказал, что все произошло 8 февраля, когда адъютант Алаудинова получил письмо для генерала, которое было пропитано отравляющим веществом. По словам Кадырова, результаты расследования о том, кто причастен к произошедшему, уже есть.

Алаудинов занимал должность заместителя министра внутренних дел Чечни до 2021 г. В августе его наградили званием Героя России и Героя Луганской народной республики. В 2022 г. Алаудинов был назначен заместителем командующего 2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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