Бастрыкин поручил возбудить дело после попытки отравления командира «Ахмат»

13 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отравлении Алаудинова. Тогда он рассказал, что все произошло 8 февраля, когда адъютант Алаудинова получил письмо для генерала, которое было пропитано отравляющим веществом. По словам Кадырова, результаты расследования о том, кто причастен к произошедшему, уже есть.