Бастрыкин поручил возбудить дело после попытки отравления командира «Ахмат»
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попытки отравления командира отряда «Ахмат» Апти Алаудинов, сообщили в пресс-службе комитета.
Адвокат командира Денис Шапиро 6 марта сообщил, что направил главному военному прокурору Валерию Петрову заявление о передаче материалов доследственной проверки Бастрыкину. Тогда адвокат попросил о возбуждении дела по статье о покушении на убийство (ч. 3 статьи 30 и ч. 1 статьи 105 УК РФ).
13 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отравлении Алаудинова. Тогда он рассказал, что все произошло 8 февраля, когда адъютант Алаудинова получил письмо для генерала, которое было пропитано отравляющим веществом. По словам Кадырова, результаты расследования о том, кто причастен к произошедшему, уже есть.
Алаудинов занимал должность заместителя министра внутренних дел Чечни до 2021 г. В августе его наградили званием Героя России и Героя Луганской народной республики. В 2022 г. Алаудинов был назначен заместителем командующего 2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР.