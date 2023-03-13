В СК возбудили дело по факту покушения на командира спецназа «Ахмат»
Уголовное дело возбудили по факту покушения на убийство командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. Об этом сообщил его адвокат Денис Шапиро.
«Военный следственный отдел ГВСУ Следственного комитета России возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, в связи с осуществлением последними служебной деятельности. Апты Аронович Алаудинов и его адъютант лейтенант Джамбулат Мизаев признаны потерпевшими», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
По словам Шапиро, сейчас идет допрос свидетелей, личности причастных к преступлению пока не обнаружены.
Уточняется, что уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30 (покушение на убийство) и ч. 2. ст. 105 УК РФ (убийство). Максимальное наказание по ним предусматривает пожизненное лишение свободы или смертную казнь (в России на нее действует мораторий).
13 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отравлении Алаудинова. Тогда он рассказал, что все произошло 8 февраля, когда адъютант Алаудинова получил письмо для генерала, которое было пропитано отравляющим веществом. По словам Кадырова, результаты расследования о том, кто причастен к произошедшему, уже есть. 9 марта председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту произошедшего уголовное дело.
Алаудинов занимал должность заместителя министра внутренних дел Чечни до 2021 г. В августе его наградили званием Героя России и Героя Луганской народной республики. В 2022 г. Алаудинов был назначен заместителем командующего 2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР.