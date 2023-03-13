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В СК возбудили дело по факту покушения на командира спецназа «Ахмат»

Ведомости

Уголовное дело возбудили по факту покушения на убийство командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. Об этом сообщил его адвокат Денис Шапиро.

«Военный следственный отдел ГВСУ Следственного комитета России возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, в связи с осуществлением последними служебной деятельности. Апты Аронович Алаудинов и его адъютант лейтенант Джамбулат Мизаев признаны потерпевшими», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).

По словам Шапиро, сейчас идет допрос свидетелей, личности причастных к преступлению пока не обнаружены.

Уточняется, что уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30 (покушение на убийство) и ч. 2. ст. 105 УК РФ (убийство). Максимальное наказание по ним предусматривает пожизненное лишение свободы или смертную казнь (в России на нее действует мораторий).

13 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отравлении Алаудинова. Тогда он рассказал, что все произошло 8 февраля, когда адъютант Алаудинова получил письмо для генерала, которое было пропитано отравляющим веществом. По словам Кадырова, результаты расследования о том, кто причастен к произошедшему, уже есть. 9 марта председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту произошедшего уголовное дело.

Алаудинов занимал должность заместителя министра внутренних дел Чечни до 2021 г. В августе его наградили званием Героя России и Героя Луганской народной республики. В 2022 г. Алаудинов был назначен заместителем командующего 2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных