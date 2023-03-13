«Донстрой» прокомментировал инцидент с приостановкой движения на участке БКЛ

Позже в дептрансе Москвы объяснили сбой в работе БКЛ незаконными работами застройщика «Донстрой». «Из-за отсутствия строительного контроля, без согласования с Московским метрополитеном компанией "Донстрой" были организованы бурильные работы над тоннелем метро между станциями "Мичуринский проспект" и "Аминьевская". Бурильная машина пробурила отверстие, что привело к выбросу глины и песка на путь», – сказано в сообщении. Уточняется, что по решению Мосгосстройнадзора строительство на площадке над тоннелем остановлено до выяснения обстоятельств.