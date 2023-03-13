«Донстрой» прокомментировал инцидент с приостановкой движения на участке БКЛ
Бурением скважин, выполнением инженерно-геологических работ и получением разрешения на их проведение занимается подрядчик ANTTEQ. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Донстроя» после приостановки движения между станциями Большой кольцевой линии (БКЛ).
«Компания Донстрой является девелопером и заказчиком строительства многофункциональной застройки <...> и не ведет самостоятельно строительно-монтажные и инженерно-геологические работы. Для выполнения строительных и инженерно-геологических работ, включающих бурение скважин, заключен договор генерального подряда с компанией ANTTEQ. Получение разрешения на проведение бурильных работ является обязанностью генподрядчика», – сказано в сообщении. «Ведомости» направили запрос в ANTTEQ.
В «Донстрое» подчеркнули, что была создана комиссия по выяснению причин произошедшего, компания принимает в работе комиссии активное участие. «Прикладываются максимальные усилия для устранения и минимизации последствий аварии», – добавили в компании.
Утром 13 марта дептранс сообщил, что на БКЛ временно увеличены интервалы движения поездов. Позже стало известно, что нет движения поездов от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская». В 12:25 мск движение на БКЛ было восстановлено.
Позже в дептрансе Москвы объяснили сбой в работе БКЛ незаконными работами застройщика «Донстрой». «Из-за отсутствия строительного контроля, без согласования с Московским метрополитеном компанией "Донстрой" были организованы бурильные работы над тоннелем метро между станциями "Мичуринский проспект" и "Аминьевская". Бурильная машина пробурила отверстие, что привело к выбросу глины и песка на путь», – сказано в сообщении. Уточняется, что по решению Мосгосстройнадзора строительство на площадке над тоннелем остановлено до выяснения обстоятельств.
СК возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Установлено, что земельные работы проводили сотрудники частной строительной организации. Следователи сейчас изымают строительную и проектную документацию.