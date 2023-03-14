В Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8
В Турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Уточняется, что землетрясение произошло в 09:47 по местному времени (совпадает с московским). Очаг землетрясения залегал на глубине 2 км, он находился на расстоянии 61 км от Кахраманмараша. О пострадавших и погибших в результате землетрясения не сообщалось.
Страна подвергается землетрясениям с начала февраля. В частности, 6 февраля сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла было зафиксировано на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Всего землетрясение затронуло 10 регионов страны. В результате произошедшего погибли почти 48 000 человек.
Еще одно землетрясение магнитудой 6,4 произошло в провинции Хатай 20 февраля, спустя неделю на востоке Турции был зафиксирован толчок магнитудой 5,8. По оценкам ООН, ущерб страны от землетрясений составит более $100 млрд.