Число жертв землетрясений в Турции достигло почти 48 000
Число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 47 932 человек, из них 6 265 – иностранные граждане, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, передает CNN Turk.
Ранее президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган сообщал, что число жертв превысило 47 000, еще 115 000 пострадали.
6 февраля сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла было зафиксировано на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Всего землетрясение затронуло 10 регионов страны, после него произошло 3170 афтершоков.
Еще одно землетрясение магнитудой 6,4 произошло в провинции Хатай 20 февраля, спустя неделю на востоке Турции был зафиксирован толчок магнитудой 5,8.