Число жертв землетрясения в Турции превысило 47 000
В результате землетрясения 6 февраля на юго-востоке Турции погибли свыше 47 000 человек, еще 115 000 получили ранения. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган во время подписания указа о назначении всеобщих выборов в стране, передает CNN Turk.
«В землетрясении, которое непосредственно затронуло 14 млн наших граждан, погибло более 47 000 наших граждан, более 115 000 пострадали», – сказал он.
6 февраля сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла было зафиксировано на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Всего землетрясение затронуло 10 регионов страны.
Еще одно землетрясение магнитудой 6,4 произошло в провинции Хатай 20 февраля, спустя неделю на востоке Турции был зафиксирован толчок магнитудой 5,8. По оценкам ООН, ущерб страны от землетрясений составит более $100 млрд.