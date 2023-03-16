В отношении блогеров Чекалиных возбудили дело об отмывании 133 млн рублей
В отношении блогеров-миллионников Артема и Валерии Чекалиных (известна в соцсетях под именем Лерчек) возбудили еще одно уголовное дело по факту отмывания 133 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«В апреле 2022 г. часть незаконного дохода, полученного в результате уклонения от уплаты налогов, а именно налога на добавленную стоимость за III и IV кварталы 2020 г. в сумме более 133 млн руб. Чекалины легализовали путем совершения финансовых операций по конвертации приобретенных преступным путем денежных средств в иностранную валюту», – сказано в сообщении.
После покупки иностранной валюты Чекалины перевели деньги «с одних банковских счетов, открытых на имя индивидуальных предпринимателей, на другие счета, также открытые на принадлежащие им ИП», и таким образом замаскировали «связи легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».
Уточняется, что в их отношении возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Максимальное наказание по этой статье составляет лишение свободы на срок до 7 лет.
СК возбудил первое уголовное дело в отношении Чекалиных 7 марта. Тогда следователи возбудили дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица). Максимальное наказание составляет до трех лет лишения свободы.
В тот же день Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее мужу Артему — в пособничестве. В московской прокуратуре тогда уточнили, что Чекалина не платила налог на добавленную стоимость (НДС) в III и IV кварталах 2020 г. и с I по IV квартал 2021 г. Кроме того, блогер уклонилась от уплаты налога на доходы физических лиц за 2020-2021 г. Речь идет в общей сложности о сумме более 311 млн руб.