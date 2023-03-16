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В отношении блогеров Чекалиных возбудили дело об отмывании 133 млн рублей

Ведомости

В отношении блогеров-миллионников Артема и Валерии Чекалиных (известна в соцсетях под именем Лерчек) возбудили еще одно уголовное дело по факту отмывания 133 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«В апреле 2022 г. часть незаконного дохода, полученного в результате уклонения от уплаты налогов, а именно налога на добавленную стоимость за III и IV кварталы 2020 г. в сумме более 133 млн руб. Чекалины легализовали путем совершения финансовых операций по конвертации приобретенных преступным путем денежных средств в иностранную валюту», – сказано в сообщении.

После покупки иностранной валюты Чекалины перевели деньги «с одних банковских счетов, открытых на имя индивидуальных предпринимателей, на другие счета, также открытые на принадлежащие им ИП», и таким образом замаскировали «связи легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

Уточняется, что в их отношении возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Максимальное наказание по этой статье составляет лишение свободы на срок до 7 лет.

СК возбудил первое уголовное дело в отношении Чекалиных 7 марта. Тогда следователи возбудили дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица). Максимальное наказание составляет до трех лет лишения свободы.

В тот же день Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее мужу Артему — в пособничестве. В московской прокуратуре тогда уточнили, что Чекалина не платила налог на добавленную стоимость (НДС) в III и IV кварталах 2020 г. и с I по IV квартал 2021 г. Кроме того, блогер уклонилась от уплаты налога на доходы физических лиц за 2020-2021 г. Речь идет в общей сложности о сумме более 311 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных