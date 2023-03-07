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Блогера Чекалину обвинили в уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей

Ведомости

Блогеру-миллионнику Валерии Чекалиной (известна в соцсетях под именем Лерчек) предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее мужу Артему — в пособничестве. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что Лерчек не платила налог на добавленную стоимость (НДС) в III и IV кварталах 2020 г. и с I по IV квартал 2021 г. Кроме того, блогер уклонилась от уплаты налога на доходы физических лиц за 2020-2021 г. Речь идет в общей сложности о сумме более 311 млн руб.

Ранее сегодня Главное следственное управление СК России сообщило о возбуждении уголовного дела против Чекалиных по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица).

По версии следствия, в период с июля 2020 г. по июль 2022 г. блогер, пользуясь упрощенной системой налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн руб. в год, заработала существенно большую сумму. Не желая переходить на общую систему налогообложения, Лерчек привлекла в качестве пособников супруга и иных лиц из числа родственников.

По данным ТАСС, Чекалины находятся под подпиской о невыезде. В СК уточнили, что следователи устанавливают причастность фигурантов и их пособников к совершению других экономических преступлений.

Валерия и Артем Чекалины — популярные блогеры. В Instagram (принадлежат компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России) на них подписаны 10,4 млн и 4 млн пользователей соответственно. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных