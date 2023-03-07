Блогера Чекалину обвинили в уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей

В ведомстве уточнили, что Лерчек не платила налог на добавленную стоимость (НДС) в III и IV кварталах 2020 г. и с I по IV квартал 2021 г. Кроме того, блогер уклонилась от уплаты налога на доходы физических лиц за 2020-2021 г. Речь идет в общей сложности о сумме более 311 млн руб.