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В СПЧ сообщили о малом количестве жалоб от мобилизованных

Ведомости

В Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России поступает незначительное число жалоб от мобилизованных. Об этом сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев. 

«В СПЧ непосредственно нет (не поступают жалобы. – Ред.). Что-то поступает косвенно, через членов совета. Мне – нет. Мы участвуем в этом процессе, я участвую, коллеги участвуют. Вопрос в чем – много ли? Нет, не много», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).

По словам Фадеева, жены и матери военнослужащих, с которыми он встретился накануне, 16 марта, оценивают ситуацию как «более-менее приличную». Фадеев отметил, что есть несколько жалоб о нехватке обмундирования. «Но это надо проверять», – сказал он.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 г., она продолжалась до конца октября. Всего планировалось мобилизовать 300 000 человек. 31 октября президент России Владимир Путин заявил, что мобилизация в России завершена, по его словам, всего было призвано 318 000 человек, поскольку было большое число добровольцев. После этого российские власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России завершена. Еще осенью 2022 г. Путин подчеркнул, что в этом вопросе «поставлена точка».

В начале частичной мобилизации из зоны военных действий поступали жалобы. В частности, они касались нехватки обмундирования. 24 октября премьер-министр Михаил Мишустин призвал обеспечить российских военнослужащих всем необходимым в сжатые сроки. На следующий день премьер сообщил, что правительство направило средства на закупку дополнительного обмундирования для военных, участвующих в спецоперации на Украине. 7 декабря Путин сообщил, что проблемы с экипировкой должны были быть решены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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