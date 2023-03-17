В СПЧ сообщили о малом количестве жалоб от мобилизованных

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 г., она продолжалась до конца октября. Всего планировалось мобилизовать 300 000 человек. 31 октября президент России Владимир Путин заявил, что мобилизация в России завершена, по его словам, всего было призвано 318 000 человек, поскольку было большое число добровольцев. После этого российские власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России завершена. Еще осенью 2022 г. Путин подчеркнул, что в этом вопросе «поставлена точка».