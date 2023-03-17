В СПЧ сообщили о малом количестве жалоб от мобилизованных
В Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России поступает незначительное число жалоб от мобилизованных. Об этом сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.
«В СПЧ непосредственно нет (не поступают жалобы. – Ред.). Что-то поступает косвенно, через членов совета. Мне – нет. Мы участвуем в этом процессе, я участвую, коллеги участвуют. Вопрос в чем – много ли? Нет, не много», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
По словам Фадеева, жены и матери военнослужащих, с которыми он встретился накануне, 16 марта, оценивают ситуацию как «более-менее приличную». Фадеев отметил, что есть несколько жалоб о нехватке обмундирования. «Но это надо проверять», – сказал он.
Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 г., она продолжалась до конца октября. Всего планировалось мобилизовать 300 000 человек. 31 октября президент России Владимир Путин заявил, что мобилизация в России завершена, по его словам, всего было призвано 318 000 человек, поскольку было большое число добровольцев. После этого российские власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России завершена. Еще осенью 2022 г. Путин подчеркнул, что в этом вопросе «поставлена точка».
В начале частичной мобилизации из зоны военных действий поступали жалобы. В частности, они касались нехватки обмундирования. 24 октября премьер-министр Михаил Мишустин призвал обеспечить российских военнослужащих всем необходимым в сжатые сроки. На следующий день премьер сообщил, что правительство направило средства на закупку дополнительного обмундирования для военных, участвующих в спецоперации на Украине. 7 декабря Путин сообщил, что проблемы с экипировкой должны были быть решены.