Песков заявил об отсутствии обсуждений новой волны мобилизации
Никаких обсуждений новой волны мобилизации в Кремле не ведется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне сообщений о начале выдачи повесток в некоторых регионах.
«На этот вопрос про мобилизацию мы неоднократно отвечали. Никаких обсуждений на этот счет у нас не ведется. Что касается обновления базы данных, ее утончения – это постоянная работа. По всем деталям нужно обращаться непосредственно в военкоматы, в Министерство обороны за разъяснениями», – сказал он.
Накануне, 14 марта, в пресс-службе правительства Воронежской области сообщили, что начали вручать повестки для «актуализации данных воинского учета в воронежских военкоматах». Песков сегодня отметил, что это является обычной практикой, поскольку «все данные нужно уточнять, обновлять, и в этих рамках ведется постоянная работа».
Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 г., она продолжалась до конца октября. Всего планировалось мобилизовать 300 000 человек. 31 октября президент России Владимир Путин заявил, что мобилизация в России завершена, по его словам, всего было призвано 318 000 человек, поскольку было большое число добровольцев. После этого российские власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России завершена. Еще осенью 2022 г. Путин подчеркнул, что в этом вопросе «поставлена точка».