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Песков заявил об отсутствии обсуждений новой волны мобилизации

Ведомости

Никаких обсуждений новой волны мобилизации в Кремле не ведется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне сообщений о начале выдачи повесток в некоторых регионах.

«На этот вопрос про мобилизацию мы неоднократно отвечали. Никаких обсуждений на этот счет у нас не ведется. Что касается обновления базы данных, ее утончения – это постоянная работа. По всем деталям нужно обращаться непосредственно в военкоматы, в Министерство обороны за разъяснениями», – сказал он.

Накануне, 14 марта, в пресс-службе правительства Воронежской области сообщили, что начали вручать повестки для «актуализации данных воинского учета в воронежских военкоматах». Песков сегодня отметил, что это является обычной практикой, поскольку «все данные нужно уточнять, обновлять, и в этих рамках ведется постоянная работа».

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Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 г., она продолжалась до конца октября. Всего планировалось мобилизовать 300 000 человек. 31 октября президент России Владимир Путин заявил, что мобилизация в России завершена, по его словам, всего было призвано 318 000 человек, поскольку было большое число добровольцев. После этого российские власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России завершена. Еще осенью 2022 г. Путин подчеркнул, что в этом вопросе «поставлена точка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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