Дерипаска подал иск к Марии Певчих о защите чести и достоинства
Российский предприниматель Олег Дерипаска подал иск в отношении главы отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован) Марии Певчих о защите чести и достоинства. Документ опубликован в картотеке арбитражных дел.
Уточняется, что иск был подан 9 марта, суд его принял 16 марта. Предварительное судебное заседание по этому делу назначено на 1 июня. Подробности дела не раскрываются.
Как сообщил представитель Дерипаски Алексей Мельников, подача заявления в суд связана с публикацией ложной информации об участии в залоговых аукционах и требованием ее опровержения, передает ТАСС.
Ранее Дерипаска подал в суд на Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его соратников Георгия Албурова и Марию Певчих, а также на издания The Insider (признан в РФ иноагентом), New Lines и Associated Newspapers Limited. Сообщалось, что Дерипаска тогда требовал удалить материал на YouTube-канале Навального, в котором фигурируют министр иностранных дел Сергей Лавров и сам Дерипаска.