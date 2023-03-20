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Дерипаска подал иск к Марии Певчих о защите чести и достоинства

Ведомости

Российский предприниматель Олег Дерипаска подал иск в отношении главы отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован) Марии Певчих о защите чести и достоинства. Документ опубликован в картотеке арбитражных дел.

Уточняется, что иск был подан 9 марта, суд его принял 16 марта. Предварительное судебное заседание по этому делу назначено на 1 июня. Подробности дела не раскрываются.

Как сообщил представитель Дерипаски Алексей Мельников, подача заявления в суд связана с публикацией ложной информации об участии в залоговых аукционах и требованием ее опровержения, передает ТАСС.

Ранее Дерипаска подал в суд на Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его соратников Георгия Албурова и Марию Певчих, а также на издания The Insider (признан в РФ иноагентом), New Lines и Associated Newspapers Limited. Сообщалось, что Дерипаска тогда требовал удалить материал на YouTube-канале Навального, в котором фигурируют министр иностранных дел Сергей Лавров и сам Дерипаска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных