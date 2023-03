Дерипаска подал иск к Марии Певчих о защите чести и достоинства

Ранее Дерипаска подал в суд на Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его соратников Георгия Албурова и Марию Певчих, а также на издания The Insider (признан в РФ иноагентом), New Lines и Associated Newspapers Limited. Сообщалось, что Дерипаска тогда требовал удалить материал на YouTube-канале Навального, в котором фигурируют министр иностранных дел Сергей Лавров и сам Дерипаска.