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Общество

На Чукотке предложили ограничить вывоз икры из региона авиапассажирами

Ведомости

Депутаты Думы Чукотского автономного округа предложили ограничить вывоз красной икры непромышленного изготовления авиатранспортом, чтобы снизить объемы незаконной добычи лососевых видов рыб. Об этом сообщили в пресс-службе окружной Думы.

По словам председателя комитета Думы Чукотского автономного округа по промышленной и сельскохозяйственной политике Любови Махаевой, сейчас в регионе нет ограничений, которые регулировали бы перевозку икры на самолете, в результате чего у браконьеров появляется возможность для транспортировки икры в промышленных масштабах. Существующих же мер для борьбы с этим недостаточно.

«Перекрытие основного канала доставки икры к рынкам сбыта пассажирским воздушным транспортом позволит существенно снизить объемы незаконной добычи вылова лососевых видов рыб, сохранить ценный ресурс Чукотского автономного округа (стадо анадырской кеты), а также снизить риски потребления населением небезопасной для жизни и здоровья рыбной продукции», – сказала Махаева. 

По ее словам, существующих мер недостаточно. В связи с этим депутаты Думы Чукотского автономного округа предложили внести изменения в Федеральный закон «О проведении на территории Камчатского края эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления».

1 ноября 2022 г. в России вступил в силу закон, согласно которому один пассажир может вывезти из Камчатки не более 10 кг красной икры без документов. Такой эксперимент продлится до 1 августа 2025 г. При этом ограничение не касается заводской икры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных