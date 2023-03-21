На Чукотке предложили ограничить вывоз икры из региона авиапассажирами
Депутаты Думы Чукотского автономного округа предложили ограничить вывоз красной икры непромышленного изготовления авиатранспортом, чтобы снизить объемы незаконной добычи лососевых видов рыб. Об этом сообщили в пресс-службе окружной Думы.
По словам председателя комитета Думы Чукотского автономного округа по промышленной и сельскохозяйственной политике Любови Махаевой, сейчас в регионе нет ограничений, которые регулировали бы перевозку икры на самолете, в результате чего у браконьеров появляется возможность для транспортировки икры в промышленных масштабах. Существующих же мер для борьбы с этим недостаточно.
«Перекрытие основного канала доставки икры к рынкам сбыта пассажирским воздушным транспортом позволит существенно снизить объемы незаконной добычи вылова лососевых видов рыб, сохранить ценный ресурс Чукотского автономного округа (стадо анадырской кеты), а также снизить риски потребления населением небезопасной для жизни и здоровья рыбной продукции», – сказала Махаева.
По ее словам, существующих мер недостаточно. В связи с этим депутаты Думы Чукотского автономного округа предложили внести изменения в Федеральный закон «О проведении на территории Камчатского края эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления».
1 ноября 2022 г. в России вступил в силу закон, согласно которому один пассажир может вывезти из Камчатки не более 10 кг красной икры без документов. Такой эксперимент продлится до 1 августа 2025 г. При этом ограничение не касается заводской икры.