На Чукотке предложили ограничить вывоз икры из региона авиапассажирами

По словам председателя комитета Думы Чукотского автономного округа по промышленной и сельскохозяйственной политике Любови Махаевой, сейчас в регионе нет ограничений, которые регулировали бы перевозку икры на самолете, в результате чего у браконьеров появляется возможность для транспортировки икры в промышленных масштабах. Существующих же мер для борьбы с этим недостаточно.