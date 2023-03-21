Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ
В России зафиксирован рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«На 11-й неделе 2023 г. на территории РФ заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла на 11,7%, зарегистрировано 849 000 случаев. В структуре циркулирующих респираторных вирусов доля вирусов гриппа составила 48,5%», – следует из сообщения Роспотребнадзора.
В ведомстве также сообщили, что заболеваемость COVID-19 выросла по сравнению с прошлой неделей незначительно – на 3,8%, зарегистрировано 83 000 случаев. Преобладающими по-прежнему остаются геноварианты штамма «омикрон».
В то же время на десятой неделе было зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ. Об этом сообщил Роспотребнадзор 14 марта.
7 марта стало известно, что президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения и Министерству промышленности и торговли принять меры для обеспечения запасов наиболее востребованных лекарств, включая от ОРВИ. Это следовало из списка поручений президента по итогам совещания с членами правительства 24 января. Доклад главы ведомств Михаил Мурашко и Денис Мантуров должны подготовить до 1 апреля.
К этому же сроку правительству поручено принять дополнительные меры господдержки организаций, занимающихся разработкой, клиническими исследованиями и производством лекарств. Это необходимо для предотвращения дефицита из-за ухода иностранных фармацевтических компаний с российского рынка или приостановки проводимых ими клинических исследований.