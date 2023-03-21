Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

7 марта стало известно, что президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения и Министерству промышленности и торговли принять меры для обеспечения запасов наиболее востребованных лекарств, включая от ОРВИ. Это следовало из списка поручений президента по итогам совещания с членами правительства 24 января. Доклад главы ведомств Михаил Мурашко и Денис Мантуров должны подготовить до 1 апреля.