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Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

Ведомости

В России зафиксирован рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«На 11-й неделе 2023 г. на территории РФ заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла на 11,7%, зарегистрировано 849 000 случаев. В структуре циркулирующих респираторных вирусов доля вирусов гриппа составила 48,5%», – следует из сообщения Роспотребнадзора.

В ведомстве также сообщили, что заболеваемость COVID-19 выросла по сравнению с прошлой неделей незначительно – на 3,8%, зарегистрировано 83 000 случаев. Преобладающими по-прежнему остаются геноварианты штамма «омикрон».

В то же время на десятой неделе было зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ. Об этом сообщил Роспотребнадзор 14 марта.

7 марта стало известно, что президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения и Министерству промышленности и торговли принять меры для обеспечения запасов наиболее востребованных лекарств, включая от ОРВИ. Это следовало из списка поручений президента по итогам совещания с членами правительства 24 января. Доклад главы ведомств Михаил Мурашко и Денис Мантуров должны подготовить до 1 апреля.

К этому же сроку правительству поручено принять дополнительные меры господдержки организаций, занимающихся разработкой, клиническими исследованиями и производством лекарств. Это необходимо для предотвращения дефицита из-за ухода иностранных фармацевтических компаний с российского рынка или приостановки проводимых ими клинических исследований.

Ранее по теме: Путин поручил обеспечить наличие наиболее востребованных лекарств

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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