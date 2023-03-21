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Против члена правления «Мемориала» возбудили дело о повторной дискредитации армии

Ведомости

Против члена правления общества «Мемориал» (признано в РФ иноагентом и ликвидировано) Олега Орлова возбудили уголовное дело о повторной дискредитации российской армии. Об этом организация сообщила в своем Telegram-канале.

«В отношении Орлова возбудили дело по ч. 1 280.3 — статье о повторной дискредитации российской армии», — говорится в сообщении. Максимальное наказание по статье составляет до трех лет лишения свободы.

Изначально «Мемориал» заявил, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 280.1 УК РФ (призывы к нарушению территориальной целостности РФ). Позже в обществе уточнили, что ошиблись, и принесли извинения «за непроверенную информацию».

Ранее сегодня Следственный комитет (СК) России провел обыски у сотрудников «Мемориала» по делу о реабилитации нацизма. После обысков сотрудников организации допросили.

Дело о реабилитации нацизма было возбуждено в начале марта после того, как в «списках жертв политического террора» оказались имена людей, которые были приговорены к трудовым лагерям за работу в немецком полицейском отряде и за измену Родине военнослужащим, уточнили в обществе со ссылкой на постановление. Дело завели по заявлению членов общественного движения «Ветераны России».

В декабре 2021 г. прокуратура Москвы подала в Верховный суд иск о ликвидации «Мемориала» из-за отсутствия маркировки материалов НКО – иностранного агента. Суд удовлетворил иск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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