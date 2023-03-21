Против члена правления «Мемориала» возбудили дело о повторной дискредитации армии
Против члена правления общества «Мемориал» (признано в РФ иноагентом и ликвидировано) Олега Орлова возбудили уголовное дело о повторной дискредитации российской армии. Об этом организация сообщила в своем Telegram-канале.
«В отношении Орлова возбудили дело по ч. 1 280.3 — статье о повторной дискредитации российской армии», — говорится в сообщении. Максимальное наказание по статье составляет до трех лет лишения свободы.
Изначально «Мемориал» заявил, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 280.1 УК РФ (призывы к нарушению территориальной целостности РФ). Позже в обществе уточнили, что ошиблись, и принесли извинения «за непроверенную информацию».
Ранее сегодня Следственный комитет (СК) России провел обыски у сотрудников «Мемориала» по делу о реабилитации нацизма. После обысков сотрудников организации допросили.
Дело о реабилитации нацизма было возбуждено в начале марта после того, как в «списках жертв политического террора» оказались имена людей, которые были приговорены к трудовым лагерям за работу в немецком полицейском отряде и за измену Родине военнослужащим, уточнили в обществе со ссылкой на постановление. Дело завели по заявлению членов общественного движения «Ветераны России».
В декабре 2021 г. прокуратура Москвы подала в Верховный суд иск о ликвидации «Мемориала» из-за отсутствия маркировки материалов НКО – иностранного агента. Суд удовлетворил иск.