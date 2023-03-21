Против члена правления «Мемориала» возбудили дело о повторной дискредитации армии

Дело о реабилитации нацизма было возбуждено в начале марта после того, как в «списках жертв политического террора» оказались имена людей, которые были приговорены к трудовым лагерям за работу в немецком полицейском отряде и за измену Родине военнослужащим, уточнили в обществе со ссылкой на постановление. Дело завели по заявлению членов общественного движения «Ветераны России».