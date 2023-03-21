В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,5
В Афганистане зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр толчка находился в 47 км к юго-западу от города Ишкашим, где проживает более 12 000 человек. Очаг залегал на глубине 194 км. О жертвах и разрушениях не сообщается.
Издание «Газета.уз» пишет, что землетрясение также ощущалось в Ташкенте. По данным республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, его магнитуда составила 6,6, а глубина — 220 км. Эпицентр находился в Афганистане, пишет газета.
В Ташкенте толчок ощущался с силой 5 баллов. По данным издания, некоторые жители узбекской столицы выбежали на улицу, а пользователям смартфонов с операционной системой Android примерно за минуту до землетрясения пришло предупреждение.
Агентство ANI также сообщило, что толчки ощущались в индийской столице Нью-Дели. По данным Geo News, землетрясение затронуло несколько городов Пакистана. Издание со ссылкой на полицию пишет, что в результате пострадали семь человек, их доставили в больницу. Отмечается, что большинство из них получили травмы из-за давки.
18 марта землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эквадоре. Эпицентр стихии находился в 17 км к юго-западу от города Наранхаль, где проживают 32 000 человек. Очаг залегал на глубине 85 км. В результате погибли 14 человек, более 440 пострадали. Также сообщалось о 84 разрушенных зданиях.