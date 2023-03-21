Газета
Общество

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,5

Ведомости

В Афганистане зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр толчка находился в 47 км к юго-западу от города Ишкашим, где проживает более 12 000 человек. Очаг залегал на глубине 194 км. О жертвах и разрушениях не сообщается. 

Издание «Газета.уз» пишет, что землетрясение также ощущалось в Ташкенте. По данным республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, его магнитуда составила 6,6, а глубина — 220 км. Эпицентр находился в Афганистане, пишет газета. 

В Ташкенте толчок ощущался с силой 5 баллов. По данным издания, некоторые жители узбекской столицы выбежали на улицу, а пользователям смартфонов с операционной системой Android примерно за минуту до землетрясения пришло предупреждение. 

Агентство ANI также сообщило, что толчки ощущались в индийской столице Нью-Дели. По данным Geo News, землетрясение затронуло несколько городов Пакистана. Издание со ссылкой на полицию пишет, что в результате пострадали семь человек, их доставили в больницу. Отмечается, что большинство из них получили травмы из-за давки.

18 марта землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эквадоре. Эпицентр стихии находился в 17 км к юго-западу от города Наранхаль, где проживают 32 000 человек. Очаг залегал на глубине 85 км. В результате погибли 14 человек, более 440 пострадали. Также сообщалось о 84 разрушенных зданиях.

Ранее по теме: Ущерб от землетрясений на юго-востоке Турции превысил $105 млрд

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных