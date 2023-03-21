В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,5

Агентство ANI также сообщило, что толчки ощущались в индийской столице Нью-Дели. По данным Geo News, землетрясение затронуло несколько городов Пакистана. Издание со ссылкой на полицию пишет, что в результате пострадали семь человек, их доставили в больницу. Отмечается, что большинство из них получили травмы из-за давки.