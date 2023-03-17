Газета
Экономика

Ущерб от землетрясений на юго-востоке Турции превысил $105 млрд

Ведомости

Материальный ущерб от землетрясений, которые произошли на юго-востоке Турции в феврале, составляет 2 трлн турецких лир – более $105 млрд. Об этом сообщило турецкое министерство финансов и казначейства, пишет «РИА Новости».

7 марта официальный представитель программы развития ООН в Турции Луиза Винтон заявила, что материальный ущерб Турции от землетрясений составит более $100 млрд. Представитель отметила, что сотни тысяч домов были разрушены в самой пострадавшей от стихийного бедствия провинции Хатай. Такую ситуацию она назвала «апокалиптической».

27 февраля Всемирный банк (ВБ) оценил ущерб экономики Турции от землетрясений всего в $34,2 млрд, – около 4% ВВП страны. В банке добавили, что эта сумма может расти из-за продолжающихся афтершоков.

6 февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии произошла серия землетрясений магнитудой до 7,8 балла. Всего землетрясение затронуло 10 регионов страны, по последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 48 000.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в середине февраля сообщил, что в результате произошедшего повреждены оказались не менее 41 000 зданий. Позже стало известно, что большинство разрушенных зданий были построены до 1999 г., когда правила строительства в сейсмоопасных зонах не были такими строгими.

В конце февраля Associated Press со ссылкой на министра юстиции республики Бекира Боздага сообщило, что в Турции ведутся расследования в отношении 612 человек, которые были связаны с рухнувшими во время землетрясений зданиями. Тогда он рассказал, что 184 человека были взяты под стражу, а расследования ведутся в отношении подрядчиков, владельцев или управляющих зданий.

Ранее по теме: Власти Турции ведут расследования в отношении 612 человек из-за обрушения зданий

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных