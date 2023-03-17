Ущерб от землетрясений на юго-востоке Турции превысил $105 млрд
Материальный ущерб от землетрясений, которые произошли на юго-востоке Турции в феврале, составляет 2 трлн турецких лир – более $105 млрд. Об этом сообщило турецкое министерство финансов и казначейства, пишет «РИА Новости».
7 марта официальный представитель программы развития ООН в Турции Луиза Винтон заявила, что материальный ущерб Турции от землетрясений составит более $100 млрд. Представитель отметила, что сотни тысяч домов были разрушены в самой пострадавшей от стихийного бедствия провинции Хатай. Такую ситуацию она назвала «апокалиптической».
27 февраля Всемирный банк (ВБ) оценил ущерб экономики Турции от землетрясений всего в $34,2 млрд, – около 4% ВВП страны. В банке добавили, что эта сумма может расти из-за продолжающихся афтершоков.
6 февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии произошла серия землетрясений магнитудой до 7,8 балла. Всего землетрясение затронуло 10 регионов страны, по последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 48 000.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в середине февраля сообщил, что в результате произошедшего повреждены оказались не менее 41 000 зданий. Позже стало известно, что большинство разрушенных зданий были построены до 1999 г., когда правила строительства в сейсмоопасных зонах не были такими строгими.
В конце февраля Associated Press со ссылкой на министра юстиции республики Бекира Боздага сообщило, что в Турции ведутся расследования в отношении 612 человек, которые были связаны с рухнувшими во время землетрясений зданиями. Тогда он рассказал, что 184 человека были взяты под стражу, а расследования ведутся в отношении подрядчиков, владельцев или управляющих зданий.