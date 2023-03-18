В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7 баллов
Землетрясение магнитудой 6,7 баллов произошло у побережья Эквадора, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Толчки были зафиксированы в 17:12 по времени UTC (20:12 мск), эпицентр находился в 59 км от крупнейшего эквадорского города Гуаякиль на глубине 80 км.
6 февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии произошла серия землетрясений магнитудой до 7,8 балла. Ранее днем вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что в республике из-за инцидента погибло 49 589 человек, в том числе 6 807 иностранных граждан. Об этом пишет газета Star.
В конце февраля Associated Press со ссылкой на министра юстиции республики Бекира Боздага сообщило, что в Турции ведутся расследования в отношении 612 человек, которые были связаны с рухнувшими во время землетрясений зданиями. Тогда он рассказал, что 184 человека были взяты под стражу, а расследования ведутся в отношении подрядчиков, владельцев или управляющих зданий.
17 марта «РИА Новости» со ссылкой на турецкое министерство финансов и казначейства сообщило, что материальный ущерб от землетрясений составляет 2 трлн турецких лир – более $105 млрд.