В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7 баллов

В конце февраля Associated Press со ссылкой на министра юстиции республики Бекира Боздага сообщило, что в Турции ведутся расследования в отношении 612 человек, которые были связаны с рухнувшими во время землетрясений зданиями. Тогда он рассказал, что 184 человека были взяты под стражу, а расследования ведутся в отношении подрядчиков, владельцев или управляющих зданий.