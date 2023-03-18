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В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7 баллов

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Землетрясение магнитудой 6,7 баллов произошло у побережья Эквадора, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Толчки были зафиксированы в 17:12 по времени UTC (20:12 мск), эпицентр находился в 59 км от крупнейшего эквадорского города Гуаякиль на глубине 80 км.

Местная газета El Universo сообщает, что землетрясение ощущалось в 13 провинциях страны, несколько человек получили ранения. Газета Semana со ссылкой на спасателей сообщила, что погибли как минимум три человека. В некоторых городах в результате землетрясения отсутствует энергоснабжение.

6 февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии произошла серия землетрясений магнитудой до 7,8 балла. Ранее днем вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что в республике из-за инцидента погибло 49 589 человек, в том числе 6 807 иностранных граждан. Об этом пишет газета Star.

В конце февраля Associated Press со ссылкой на министра юстиции республики Бекира Боздага сообщило, что в Турции ведутся расследования в отношении 612 человек, которые были связаны с рухнувшими во время землетрясений зданиями. Тогда он рассказал, что 184 человека были взяты под стражу, а расследования ведутся в отношении подрядчиков, владельцев или управляющих зданий.

17 марта «РИА Новости» со ссылкой на турецкое министерство финансов и казначейства сообщило, что материальный ущерб от землетрясений составляет 2 трлн турецких лир – более $105 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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