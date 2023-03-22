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Финансы

В ВТБ предупредили о вербовке жертв мошенников для обналичивания денег

Ведомости

ВТБ выявил новую схему, в которой мошенники занимаются вербовкой россиян, уже ставших их жертвами, для участия в незаконном обналичивании денег. Об этом сообщил начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин, пишет РБК.

«Мы выявили новый способ вовлечения россиян в схемы по выводу средств на счета злоумышленников. Злоумышленники хотят переложить на них ответственность за незаконные переводы и даже обещают им зарплату, создавая впечатление о реальной деятельности по борьбе с преступниками», – сообщил он, подчеркнув, что количество атак на клиентов продолжает оставаться высоким, несмотря на принимаемые меры.

По данным ВТБ, мошенники звонят тем, кто уже однажды стал жертвой злоумышленников, под видом представителей органов государственной безопасности и предлагают официальное трудоустройство по поиску преступников. Чаще всего жертвами мошенников становятся люди старшего возраста, уточнил Ревякин. 

По словам партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, в уголовном кодексе нет такого состава преступления, как дроппинг (обналичивание похищенных денег через счета посредников), но это действие можно квалифицировать как кражу, за которую предусмотрены как штраф от 100 000 до 500 000 руб., так и лишение свободы на срок до шести лет. В случае, если произошедшее будет квалифицировано как мошенничество, то наказание может достигать 10 лет лишения свободы в зависимости от обстоятельств дела.

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Борьба с дропперами (посредниками, через счета которых мошенники обналичивают похищенные деньги) активно обсуждается в банковском сообществе. В середине мая 2022 г. Банк России предложил на два дня останавливать зачисление денежных средств на счета мошенников, которые находятся в базе данных регулятора о переводах денег без согласия клиента. Как только банк обнаружит перевод на счет из базы ЦБ, у него должно быть право приостанавливать доступ владельца такого счета к дистанционному обслуживанию, чтобы деньги не были выведены мгновенно после их поступления, говорил тогда директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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