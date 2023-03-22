Минпросвещения подготовило новую модель профориентации учащихся 6-11 классов
Минпросвещения подготовило новую модель профессиональной ориентации школьников, которую ведомство будет рекомендовать использовать во всех школах с 1 сентября. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на открытии Всероссийского фестиваля по профориентации «Билет в будущее» в Екатеринбурге.
«Сегодня мы эту модель представим, мы ее и дальше будем обсуждать в рамках фестиваля и других мероприятий. Но с 1 сентября следующего учебного года мы ее будем рекомендовать использовать во всех школах нашей страны», – приводит его слова ТАСС.
По словам министра, была проделана огромная работа по проработке новой модели профориентации, которая включила в себя все лучшее в советском, российском и международном опыте.
Модель нацелена на учеников 6-11 классов (около 8 млн детей) и состоит из трех уровней. Базовый уровень составил не мене 40 часов в год, основной – не мене 60, а продвинутый – около 80 часов. Каждый уровень будет складываться из обязательных 34 часов внеурочной деятельности, а также мероприятий в рамках воспитательной деятельности, которые будут определять сами школы.