Минпросвещения подготовило новую модель профориентации учащихся 6-11 классов

«Сегодня мы эту модель представим, мы ее и дальше будем обсуждать в рамках фестиваля и других мероприятий. Но с 1 сентября следующего учебного года мы ее будем рекомендовать использовать во всех школах нашей страны», – приводит его слова ТАСС.