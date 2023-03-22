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Минпросвещения подготовило новую модель профориентации учащихся 6-11 классов

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Минпросвещения подготовило новую модель профессиональной ориентации школьников, которую ведомство будет рекомендовать использовать во всех школах с 1 сентября. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на открытии Всероссийского фестиваля по профориентации «Билет в будущее» в Екатеринбурге.

«Сегодня мы эту модель представим, мы ее и дальше будем обсуждать в рамках фестиваля и других мероприятий. Но с 1 сентября следующего учебного года мы ее будем рекомендовать использовать во всех школах нашей страны», – приводит его слова ТАСС.

По словам министра, была проделана огромная работа по проработке новой модели профориентации, которая включила в себя все лучшее в советском, российском и международном опыте.

Модель нацелена на учеников 6-11 классов (около 8 млн детей) и состоит из трех уровней. Базовый уровень составил не мене 40 часов в год, основной – не мене 60, а продвинутый – около 80 часов. Каждый уровень будет складываться из обязательных 34 часов внеурочной деятельности, а также мероприятий в рамках воспитательной деятельности, которые будут определять сами школы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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