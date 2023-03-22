Газета
Общество

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чурова

Ведомости

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью бывшего главы Центризбиркома Владимира Чурова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Прискорбная новость о кончине Чурова, президент глубоко соболезнует, в ближайшее время направит телеграмму родным и близким», – сказал он.

Владимир Чуров умер 22 марта в Москве на 71-м году жизни, об этом «Ведомостям» сообщил бывший зампредседателя ЦИК, а сейчас депутат Госдумы Леонид Ивлев. Чуть больше недели назад Чурову делали операцию после обширного инфаркта.

В 2003 г. Владимир Чуров стал депутатом Госдумы от ЛДПР, но проработал в этом качестве всего один созыв. Уже в 2007 г. его назначили в Центризбирком, председателем которого он и был избран. В 2011 г. он был номинирован в ЦИК по президентской квоте и вновь был избран ее председателем. В 2016 г. на этом посту его сменила Элла Памфилова, а Чуров стал послом по особым поручениям МИД России. Внешнеполитическое ведомство также выразило соболезнования родным и близким.

Ранее по теме: Умер экс-глава ЦИК Владимир Чуров

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных