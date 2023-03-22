Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чурова
Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью бывшего главы Центризбиркома Владимира Чурова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Прискорбная новость о кончине Чурова, президент глубоко соболезнует, в ближайшее время направит телеграмму родным и близким», – сказал он.
Владимир Чуров умер 22 марта в Москве на 71-м году жизни, об этом «Ведомостям» сообщил бывший зампредседателя ЦИК, а сейчас депутат Госдумы Леонид Ивлев. Чуть больше недели назад Чурову делали операцию после обширного инфаркта.
В 2003 г. Владимир Чуров стал депутатом Госдумы от ЛДПР, но проработал в этом качестве всего один созыв. Уже в 2007 г. его назначили в Центризбирком, председателем которого он и был избран. В 2011 г. он был номинирован в ЦИК по президентской квоте и вновь был избран ее председателем. В 2016 г. на этом посту его сменила Элла Памфилова, а Чуров стал послом по особым поручениям МИД России. Внешнеполитическое ведомство также выразило соболезнования родным и близким.