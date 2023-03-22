Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чурова

В 2003 г. Владимир Чуров стал депутатом Госдумы от ЛДПР, но проработал в этом качестве всего один созыв. Уже в 2007 г. его назначили в Центризбирком, председателем которого он и был избран. В 2011 г. он был номинирован в ЦИК по президентской квоте и вновь был избран ее председателем. В 2016 г. на этом посту его сменила Элла Памфилова, а Чуров стал послом по особым поручениям МИД России. Внешнеполитическое ведомство также выразило соболезнования родным и близким.