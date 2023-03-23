RuStore установили более 8 млн пользователей

Магазин приложений RuStore был запущен в мае 2022 г. на фоне санкций из-за начала спецоперации на Украине и удаления ряда российских приложений из App Store и Google Play. Его разработкой занимается VK совместно с другими IT-компаниями при поддержке Минцифры. С момента запуска магазин был установлен более 3,5 млн раз. В октябре месячная аудитория RuStore превысила 7 млн пользователей. В январе в магазине появились платные приложения.