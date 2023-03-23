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RuStore установили более 8 млн пользователей

Ведомости

Российский магазин приложений RuStore с момента запуска в мае 2022 г. установили более 8 млн человек, из него уже скачали более 18 млн приложений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме.

«Во время предыдущего отчета мы подробно обсуждали решения для ИТ-индустрии. Дал поручения создать единый отечественный магазин приложений. Сейчас RuStore уже заработал, став заменой зарубежным аналогам. Свыше 8 млн человек установили его, чтобы скачивать различные банковские сервисы, игры и онлайн-кинотеатры, интернет-магазины. Всего — более 18 млн загрузок», – сказал он.

Магазин приложений RuStore был запущен в мае 2022 г. на фоне санкций из-за начала спецоперации на Украине и удаления ряда российских приложений из App Store и Google Play. Его разработкой занимается VK совместно с другими IT-компаниями при поддержке Минцифры. С момента запуска магазин был установлен более 3,5 млн раз. В октябре месячная аудитория RuStore превысила 7 млн пользователей. В январе в магазине появились платные приложения.

В феврале этого года российский магазин вышел из режима бета-тестирования и разрешил размещать приложения иностранным разработчикам. Сейчас пользователям доступны около 5000 приложений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных