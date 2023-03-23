RuStore установили более 8 млн пользователей
Российский магазин приложений RuStore с момента запуска в мае 2022 г. установили более 8 млн человек, из него уже скачали более 18 млн приложений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме.
«Во время предыдущего отчета мы подробно обсуждали решения для ИТ-индустрии. Дал поручения создать единый отечественный магазин приложений. Сейчас RuStore уже заработал, став заменой зарубежным аналогам. Свыше 8 млн человек установили его, чтобы скачивать различные банковские сервисы, игры и онлайн-кинотеатры, интернет-магазины. Всего — более 18 млн загрузок», – сказал он.
Магазин приложений RuStore был запущен в мае 2022 г. на фоне санкций из-за начала спецоперации на Украине и удаления ряда российских приложений из App Store и Google Play. Его разработкой занимается VK совместно с другими IT-компаниями при поддержке Минцифры. С момента запуска магазин был установлен более 3,5 млн раз. В октябре месячная аудитория RuStore превысила 7 млн пользователей. В январе в магазине появились платные приложения.
В феврале этого года российский магазин вышел из режима бета-тестирования и разрешил размещать приложения иностранным разработчикам. Сейчас пользователям доступны около 5000 приложений.