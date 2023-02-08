RuStore завершил бета-тестирование
Российский магазин приложений RuStore (аналог Google Play, доступен только для устройств на базе Android) вышел из режима бета-тестирования и разрешил размещать приложения иностранным разработчикам, сообщила пресс-служба VK, разработавшая сервис.
Сейчас пользователям доступны около 5000 приложений, редакторские подборки с актуальным контентом, адаптивный поиск и возможность оставлять отзывы и оценки.
Для иностранных разработчиков сделали перевод интерфейса на английский язык, они смогут получать платежи, информацию о покупках, их количестве и стоимости. Всего на платформе 3500 издателей, из них половина – мелкие разработчики. В ближайшее время планируется обновление дизайна магазина, добавили в VK.
Магазин приложений RuStore был запущен в мае 2022 г. на фоне санкций из-за начала спецоперации на Украине и удаления ряда российских приложений из App Store и Google Play. Его разработкой занимается VK совместно с другими IT-компаниями при поддержке Минцифры. По данным VK, в ноябре прошлого года магазин насчитывал около 3000 приложений. С момента запуска магазин был установлен более 3,5 млн раз. В октябре месячная аудитория RuStore превысила 7 млн пользователей. В январе в магазине появились платные приложения.