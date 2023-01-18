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В RuStore появились платные приложения

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В магазине приложений RuStore (аналог Google Play, доступен только для устройств на базе Android) появились платные приложения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу VK, разработавшей магазин.

«В официальном российском сторе стали доступны платные приложения — прежде всего игры», — сказано в сообщении.

В пресс-службе VK пояснили, что оплатить покупку приложений пользователи могут российскими банковскими картами, с помощью системы быстрых платежей и со счета мобильного телефона. Данные о платежах доступны в личном кабинете VK.

Также обновления коснулись разработчиков. В частности, появилась функция быстрой публикации: приложения автоматически уходят на модерацию, а после ее успешного прохождения появляются в сторе. В то же время разработчики по-прежнему могут выпускать приложения вручную, уточнили в VK.

Магазин приложений RuStore был запущен в мае 2022 г. на фоне санкций из-за начала спецоперации на Украине и удаления ряда российских приложений из App Store и Google Play. Его разработкой занимается VK совместно с другими IT-компаниями при поддержке Минцифры. По данным VK, в ноябре прошлого года стор насчитывал около 3000 приложений. С момента запуска магазин был установлен более 3,5 млн раз. В октябре месячная аудитория RuStore превысила 7 млн пользователей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных