В RuStore появились платные приложения
В магазине приложений RuStore (аналог Google Play, доступен только для устройств на базе Android) появились платные приложения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу VK, разработавшей магазин.
«В официальном российском сторе стали доступны платные приложения — прежде всего игры», — сказано в сообщении.
В пресс-службе VK пояснили, что оплатить покупку приложений пользователи могут российскими банковскими картами, с помощью системы быстрых платежей и со счета мобильного телефона. Данные о платежах доступны в личном кабинете VK.
Также обновления коснулись разработчиков. В частности, появилась функция быстрой публикации: приложения автоматически уходят на модерацию, а после ее успешного прохождения появляются в сторе. В то же время разработчики по-прежнему могут выпускать приложения вручную, уточнили в VK.
Магазин приложений RuStore был запущен в мае 2022 г. на фоне санкций из-за начала спецоперации на Украине и удаления ряда российских приложений из App Store и Google Play. Его разработкой занимается VK совместно с другими IT-компаниями при поддержке Минцифры. По данным VK, в ноябре прошлого года стор насчитывал около 3000 приложений. С момента запуска магазин был установлен более 3,5 млн раз. В октябре месячная аудитория RuStore превысила 7 млн пользователей.