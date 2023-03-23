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Блогера Максима Каца заочно арестовали по делу о фейках о российской армии

Ведомости

Блогер, бывший депутат муниципального собрания Щукино Максим Кац (признан Минюстом физлицом-иноагентом) заочно арестован по делу о фейках о российской армии (ч. 1. ст. 207.3 УК), следует из картотеки Басманного суда Москвы.

Уточняется, что заседание состоялось 23 марта. Максимальное наказание по статье о фейках о российской армии составляет лишение свободы на срок до трех лет. 

Кац был объявлен в розыск по уголовной статье в конце октября 2022 г. Тогда причины не уточнялись. 

Минюст внес Каца в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, 22 июля 2022 г. Вместе с блогером в список попали блогер Вероника Белоцерковская, муниципальный депутат по Красносельскому району Москвы Илья Яшин, актриса и телеведущая Татьяна Лазарева и др. 

В декабре Кац стал первым физлицом-иноагентом, которого оштрафовали за отсутствие маркировки физлица-иноагента (его признали виновным по ч. 2 ст. 19.7.5-4 КоАП РФ, сейчас эта статья утратила силу). Сообщалось, что штраф для него составил 15 000 руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных