Блогера Максима Каца заочно арестовали по делу о фейках о российской армии
Блогер, бывший депутат муниципального собрания Щукино Максим Кац (признан Минюстом физлицом-иноагентом) заочно арестован по делу о фейках о российской армии (ч. 1. ст. 207.3 УК), следует из картотеки Басманного суда Москвы.
Уточняется, что заседание состоялось 23 марта. Максимальное наказание по статье о фейках о российской армии составляет лишение свободы на срок до трех лет.
Кац был объявлен в розыск по уголовной статье в конце октября 2022 г. Тогда причины не уточнялись.
Минюст внес Каца в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, 22 июля 2022 г. Вместе с блогером в список попали блогер Вероника Белоцерковская, муниципальный депутат по Красносельскому району Москвы Илья Яшин, актриса и телеведущая Татьяна Лазарева и др.
В декабре Кац стал первым физлицом-иноагентом, которого оштрафовали за отсутствие маркировки физлица-иноагента (его признали виновным по ч. 2 ст. 19.7.5-4 КоАП РФ, сейчас эта статья утратила силу). Сообщалось, что штраф для него составил 15 000 руб.