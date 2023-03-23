Блогера Максима Каца заочно арестовали по делу о фейках о российской армии

В декабре Кац стал первым физлицом-иноагентом, которого оштрафовали за отсутствие маркировки физлица-иноагента (его признали виновным по ч. 2 ст. 19.7.5-4 КоАП РФ, сейчас эта статья утратила силу). Сообщалось, что штраф для него составил 15 000 руб.