В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла
В Сочи было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,4 балла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Толчок произошел на глубине 10 км. Интенсивность землетрясения оценивается в 2-3 балла, уточнили в ведомстве со ссылкой на данные Обнинской сейсмологической станции.
По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, толчок был зафиксирован в 4 км от поселка Лазаревское, в котором проживает 30 000 человек, и в 46 км от Сочи. В МЧС уточнили, что в результате никто не пострадал, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения также работают в штатном режиме.
Землетрясение в Афганистане затронуло и российские регионы. В частности, толчки ощущали жители Новосибирска и Уфы. Предположительно, это стало следствием афтершоков.