При землетрясении в Пакистане и Афганистане погибли 12 человек
По меньшей мере 12 человек погибли и более 200 получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,5 балла, затронувшем территорию Пакистана и Афганистана, сообщил Euronews.
Землетрясение произошло вечером 21 марта на северо-востоке Афганистана, недалеко от границы с Пакистаном. Подземные толчки ощущались на территории протяженностью 1000 км, которая охватывает Индию, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Афганистан и Туркменистан, сообщает Al Jazeera.
Землятресение затронуло и территорию России – о толчках сообщали в Новосибирске. Так, жители пяти жилых домов в Уфе, расположенных в разных частях города, сообщили, что почувствовали сейсмические явления, сообщили ТАСС в пресс-службе управления гражданской защиты города. Предположительно, это стало следствием афтершоков землетрясения в Афганистане.
На данный момент обнаруженный ущерб оказался меньшим, чем опасались власти. При этом удаленность и пересеченная местность пострадавших районов, вероятно, могут замедлить начало работ по оказанию чрезвычайной помощи. В Пакистане пострадали телекоммуникационные линии, часть дорог покрыта оползнями. В столице Исламабад эвакуирован жилой квартал после того, как в многоквартирных домах появились трещины.
По информации Al Jazeera, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился ко всем службам с просьбой для оказания экстренной помощи людям. Когда началось землетрясение, многие жители Пакистана находились вне своих домов, празднуя Навруз, или персидский Новый год. Опасаясь повторных толчков, многие оставались на улице в течение всей ночи, несмотря на низкую температуру. За последние месяцы землетрясения затронули несколько государств. Наибольшее количество толчков зафиксировано в Турции.