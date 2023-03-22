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При землетрясении в Пакистане и Афганистане погибли 12 человек

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По меньшей мере 12 человек погибли и более 200 получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,5 балла, затронувшем территорию Пакистана и Афганистана, сообщил Euronews.

Землетрясение произошло вечером 21 марта на северо-востоке Афганистана, недалеко от границы с Пакистаном. Подземные толчки ощущались на территории протяженностью 1000 км, которая охватывает Индию, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Афганистан и Туркменистан, сообщает Al Jazeera.

Землятресение затронуло и территорию России – о толчках сообщали в Новосибирске. Так, жители пяти жилых домов в Уфе, расположенных в разных частях города, сообщили, что почувствовали сейсмические явления, сообщили ТАСС в пресс-службе управления гражданской защиты города. Предположительно, это стало следствием афтершоков землетрясения в Афганистане.

На данный момент обнаруженный ущерб оказался меньшим, чем опасались власти. При этом удаленность и пересеченная местность пострадавших районов, вероятно, могут замедлить начало работ по оказанию чрезвычайной помощи. В Пакистане пострадали телекоммуникационные линии, часть дорог покрыта оползнями. В столице Исламабад эвакуирован жилой квартал после того, как в многоквартирных домах появились трещины.

По информации Al Jazeera, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился ко всем службам с просьбой для оказания экстренной помощи людям. Когда началось землетрясение, многие жители Пакистана находились вне своих домов, празднуя Навруз, или персидский Новый год. Опасаясь повторных толчков, многие оставались на улице в течение всей ночи, несмотря на низкую температуру. За последние месяцы землетрясения затронули несколько государств. Наибольшее количество толчков зафиксировано в Турции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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