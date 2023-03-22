При землетрясении в Пакистане и Афганистане погибли 12 человек

По информации Al Jazeera, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился ко всем службам с просьбой для оказания экстренной помощи людям. Когда началось землетрясение, многие жители Пакистана находились вне своих домов, празднуя Навруз, или персидский Новый год. Опасаясь повторных толчков, многие оставались на улице в течение всей ночи, несмотря на низкую температуру. За последние месяцы землетрясения затронули несколько государств. Наибольшее количество толчков зафиксировано в Турции.