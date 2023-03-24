Под Екатеринбургом загорелось здание научно-производственного комплекса
В здании научно-производственного комплекса в городе Арамиль Свердловской области произошел пожар, площадь которого составляет 3000 кв. м, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
«Огнеборцы ликвидируют крупный пожар в Свердловской области. В 08:23 (мск) [10:23 по местному времени] поступило сообщение о пожаре в здании научно-производственного комплекса в городе Арамиль. По оперативной информации, площадь пожара 3000 кв. м», – следует из сообщения ведомства.
Как уточнили в МЧС, до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. Данных о пострадавших нет.
«Тушение осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью», – добавили в МЧС, уточнив, что на месте работают 49 человек и 16 единиц пожарной техники.
На прошлой неделе, 15 марта, в метро Екатеринбурга произошел пожар в вентиляционной камере. Сообщение о возгорании поступило в МЧС утром. В результате 385 человек, из них 58 детей, были эвакуированы. В региональном управлении МЧС уточнили, что пожар произошел по причине короткого замыкания «электрических кабелей на площади 1 погонный метр».