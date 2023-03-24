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Общество

Под Екатеринбургом загорелось здание научно-производственного комплекса

Ведомости

В здании научно-производственного комплекса в городе Арамиль Свердловской области произошел пожар, площадь которого составляет 3000 кв. м, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«Огнеборцы ликвидируют крупный пожар в Свердловской области. В 08:23 (мск) [10:23 по местному времени] поступило сообщение о пожаре в здании научно-производственного комплекса в городе Арамиль. По оперативной информации, площадь пожара 3000 кв. м», – следует из сообщения ведомства.

Как уточнили в МЧС, до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. Данных о пострадавших нет.

«Тушение осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью», – добавили в МЧС, уточнив, что на месте работают 49 человек и 16 единиц пожарной техники.

На прошлой неделе, 15 марта, в метро Екатеринбурга произошел пожар в вентиляционной камере. Сообщение о возгорании поступило в МЧС утром. В результате 385 человек, из них 58 детей, были эвакуированы. В региональном управлении МЧС уточнили, что пожар произошел по причине короткого замыкания «электрических кабелей на площади 1 погонный метр».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных