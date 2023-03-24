Под Екатеринбургом загорелось здание научно-производственного комплекса

На прошлой неделе, 15 марта, в метро Екатеринбурга произошел пожар в вентиляционной камере. Сообщение о возгорании поступило в МЧС утром. В результате 385 человек, из них 58 детей, были эвакуированы. В региональном управлении МЧС уточнили, что пожар произошел по причине короткого замыкания «электрических кабелей на площади 1 погонный метр».