«Аэрофлот» возобновит ежедневный рейс Москва – Барнаул
«Рейсы из Москвы в Барнаул и обратно особенно востребованы летом, когда в наш край приезжают тысячи туристов. Понимая это, я обратился к генеральному директору "Аэрофлота" Сергею Владимировичу Александровскому с предложением возобновить ежедневные рейсы по этому направлению с конца апреля по октябрь. Он согласился, и в ближайшее время откроется продажа билетов», — написал Томенко.
По словам главы Алтайского края, в результате аэропорт Барнаула будет принимать по четыре рейса из Москвы каждый день.
Согласно «Яндекс.Расписанию», сейчас из Москвы в Барнаул летают такие авиакомпании, как S7 Airlines, «Победа», «Уральские авиалинии».
В начале марта пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что авиакомпания возобновит прямые рейсы из Москвы в турецкий Даламан с 6 апреля. До этого стало известно, что с 27 апреля «Аэрофлот» будет выполнять рейсы в Анталью из Екатеринбурга и Казани. Программа полетов будет действовать до 28 октября 2023 г.