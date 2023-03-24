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«Аэрофлот» возобновит ежедневный рейс Москва – Барнаул

Ведомости

По просьбе властей Алтайского края «Аэрофлот» решил возобновить с конца апреля выполнение ежедневного рейса Москва – Барнаул, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в Telegram-канале.

«Рейсы из Москвы в Барнаул и обратно особенно востребованы летом, когда в наш край приезжают тысячи туристов. Понимая это, я обратился к генеральному директору "Аэрофлота" Сергею Владимировичу Александровскому с предложением возобновить ежедневные рейсы по этому направлению с конца апреля по октябрь. Он согласился, и в ближайшее время откроется продажа билетов», — написал Томенко.

По словам главы Алтайского края, в результате аэропорт Барнаула будет принимать по четыре рейса из Москвы каждый день.

Согласно «Яндекс.Расписанию», сейчас из Москвы в Барнаул летают такие авиакомпании, как S7 Airlines, «Победа», «Уральские авиалинии».

В начале марта пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что авиакомпания возобновит прямые рейсы из Москвы в турецкий Даламан с 6 апреля. До этого стало известно, что с 27 апреля «Аэрофлот» будет выполнять рейсы в Анталью из Екатеринбурга и Казани. Программа полетов будет действовать до 28 октября 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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