«Аэрофлот» возобновит ежедневный рейс Москва – Барнаул

«Рейсы из Москвы в Барнаул и обратно особенно востребованы летом, когда в наш край приезжают тысячи туристов. Понимая это, я обратился к генеральному директору "Аэрофлота" Сергею Владимировичу Александровскому с предложением возобновить ежедневные рейсы по этому направлению с конца апреля по октябрь. Он согласился, и в ближайшее время откроется продажа билетов», — написал Томенко.