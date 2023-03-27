К концу 2024 года во всех школах появятся театры
К концу 2024 г. в каждой российской школе должен появиться театр. Такую задачу поставило Минпросвещения, сообщил глава министерства Сергей Кравцов на марафоне, посвященном старту четвертого сезона конкурса «Большая перемена» в «Сириусе».
«Мы для себя такую задачу ставим, что у нас к концу 2024 г. в каждой школе появится школьный театр. <…> И когда ребята вовлекаются и видят разные профессии, это тоже профориентация, которая помогает самореализоваться и найти себя», – сказал он (цит. по ТАСС).
По словам Кравцова, появление школьного театра позволит ученикам самореализоваться и попробовать себя в разных профессиях, в том числе в качестве помощника режиссера или непосредственно актера.
Кравцов добавил, что сейчас в российских школах созданы 18 000 театров, хотя в 2022 г. их было только 7000. Министр подчеркнул, что они появляются не по административной установке, а самостоятельно.
Ранее Кравцов сообщил, что Минпросвещения рекомендовало с нового учебного года применять новую программу профессиональной ориентации школьников, предполагается, что она охватит учеников с 6-го по 11-й класс. По его словам, профориентация должна стать основной задачей построения «суверенной системы образования», которая должна быть основана на практиках «дореволюционного, советского образования».