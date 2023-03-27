К концу 2024 года во всех школах появятся театры

«Мы для себя такую задачу ставим, что у нас к концу 2024 г. в каждой школе появится школьный театр. <…> И когда ребята вовлекаются и видят разные профессии, это тоже профориентация, которая помогает самореализоваться и найти себя», – сказал он (цит. по ТАСС).