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К концу 2024 года во всех школах появятся театры

Ведомости

К концу 2024 г. в каждой российской школе должен появиться театр. Такую задачу поставило Минпросвещения, сообщил глава министерства Сергей Кравцов на марафоне, посвященном старту четвертого сезона конкурса «Большая перемена» в «Сириусе».

«Мы для себя такую задачу ставим, что у нас к концу 2024 г. в каждой школе появится школьный театр. <…> И когда ребята вовлекаются и видят разные профессии, это тоже профориентация, которая помогает самореализоваться и найти себя», – сказал он (цит. по ТАСС).

По словам Кравцова, появление школьного театра позволит ученикам самореализоваться и попробовать себя в разных профессиях, в том числе в качестве помощника режиссера или непосредственно актера. 

Кравцов добавил, что сейчас в российских школах созданы 18 000 театров, хотя в 2022 г. их было только 7000. Министр подчеркнул, что они появляются не по административной установке, а самостоятельно. 

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Ранее Кравцов сообщил, что Минпросвещения рекомендовало с нового учебного года применять новую программу профессиональной ориентации школьников, предполагается, что она охватит учеников с 6-го по 11-й класс. По его словам, профориентация должна стать основной задачей построения «суверенной системы образования», которая должна быть основана на практиках «дореволюционного, советского образования». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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