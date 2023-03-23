Кравцов ответил на вопрос о возможности отмены ЕГЭ

Согласно представленным 10 марта результатам опроса сервиса SuperJob, две трети россиян (66%) считают, что ЕГЭ необходимо отменить. При этом только 16% поддерживают ЕГЭ в качестве альтернативы традиционному способу проведения экзамена. В тот же день вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что тему отмены ЕГЭ нужно обсуждать и «чем раньше оно начнется, тем лучше». О том, что необходимость отмены ЕГЭ обсуждается, Толстой говорил еще 3 марта. Ранее также депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил вице-премьера Татьяну Голикову дать поручение Минпросвещения сформировать позицию ведомства по вопросу отмены ЕГЭ, а также обсудить с парламентариями, «неравнодушными экспертами, профессурой России» возможность создания «действительно смысловых изменений в системе образования».