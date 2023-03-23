Кравцов ответил на вопрос о возможности отмены ЕГЭ
В сфере образования нельзя принимать сиюминутные решения, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, говоря о возможной отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ), передают «РИА Новости». Любые изменения в образовании нужно тщательно обсуждать, считает министр.
«Вообще, на мой взгляд, все решения в сфере образования должны очень тщательно обсуждаться. Я, может быть, покажусь консервативным, но я считаю, что нужно обсуждать, нельзя принимать решения... сиюминутные в сфере образования», – сказал Кравцов.
Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что вопрос об отмене ЕГЭ требует серьезного обсуждения. Система, добавил политик, дает выпускникам «социальный лифт». Еще до этого российский премьер на встрече с депутатами партии «Справедливая Россия – За правду» заявлял, что, перед тем как принимать какие-либо решения, которые касаются возможной отмены ЕГЭ, необходимо все серьезно взвесить.
Согласно представленным 10 марта результатам опроса сервиса SuperJob, две трети россиян (66%) считают, что ЕГЭ необходимо отменить. При этом только 16% поддерживают ЕГЭ в качестве альтернативы традиционному способу проведения экзамена. В тот же день вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что тему отмены ЕГЭ нужно обсуждать и «чем раньше оно начнется, тем лучше». О том, что необходимость отмены ЕГЭ обсуждается, Толстой говорил еще 3 марта. Ранее также депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил вице-премьера Татьяну Голикову дать поручение Минпросвещения сформировать позицию ведомства по вопросу отмены ЕГЭ, а также обсудить с парламентариями, «неравнодушными экспертами, профессурой России» возможность создания «действительно смысловых изменений в системе образования».