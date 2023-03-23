Газета
Общество

Кравцов ответил на вопрос о возможности отмены ЕГЭ

Ведомости

В сфере образования нельзя принимать сиюминутные решения, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, говоря о возможной отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ), передают «РИА Новости». Любые изменения в образовании нужно тщательно обсуждать, считает министр.

«Вообще, на мой взгляд, все решения в сфере образования должны очень тщательно обсуждаться. Я, может быть, покажусь консервативным, но я считаю, что нужно обсуждать, нельзя принимать решения... сиюминутные в сфере образования», – сказал Кравцов.

Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что вопрос об отмене ЕГЭ требует серьезного обсуждения. Система, добавил политик, дает выпускникам «социальный лифт». Еще до этого российский премьер на встрече с депутатами партии «Справедливая Россия – За правду» заявлял, что, перед тем как принимать какие-либо решения, которые касаются возможной отмены ЕГЭ, необходимо все серьезно взвесить.

Согласно представленным 10 марта результатам опроса сервиса SuperJob, две трети россиян (66%) считают, что ЕГЭ необходимо отменить. При этом только 16% поддерживают ЕГЭ в качестве альтернативы традиционному способу проведения экзамена. В тот же день вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что тему отмены ЕГЭ нужно обсуждать и «чем раньше оно начнется, тем лучше». О том, что необходимость отмены ЕГЭ обсуждается, Толстой говорил еще 3 марта. Ранее также депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил вице-премьера Татьяну Голикову дать поручение Минпросвещения сформировать позицию ведомства по вопросу отмены ЕГЭ, а также обсудить с парламентариями, «неравнодушными экспертами, профессурой России» возможность создания «действительно смысловых изменений в системе образования».

В то же время 7 марта глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что вопрос об отмене ЕГЭ не обсуждается. По его словам, подобных запросов нет ни от учителей, ни от министерств. Ранее он заявлял, что отмена ЕГЭ в России из-за выхода из Болонской системы не обсуждается.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных