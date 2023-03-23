Мишустин: вопрос отмены ЕГЭ требует серьезного обсуждения

На пленарном заседании Госдумы в ходе отчета правительства за 2022 г. спикер нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что возможность отмены ЕГЭ входит в пятерку наиболее часто задаваемых вопросов избирателями. Он добавил, что необходимо обсуждать эту идею с профильным ведомством, и уточнил, что вопросом должен заняться профильный думский комитет.