Мишустин: вопрос отмены ЕГЭ требует серьезного обсуждения
Вопрос об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) требует серьезного обсуждения. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.
«Многие представители фракций при встрече с правительством задавали этот вопрос, мы обсуждали его очень активно. Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения», — сказал он (цитата по ТАСС).
Система, добавил Мишустин, дает выпускникам «социальный лифт».
На пленарном заседании Госдумы в ходе отчета правительства за 2022 г. спикер нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что возможность отмены ЕГЭ входит в пятерку наиболее часто задаваемых вопросов избирателями. Он добавил, что необходимо обсуждать эту идею с профильным ведомством, и уточнил, что вопросом должен заняться профильный думский комитет.
Позже Мишустин отметил, что для принятия такого решения «надо все серьезно взвесить», поскольку у ЕГЭ есть как плюсы, так и минусы. Комментируя дискуссию, президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря ЕГЭ у детей из регионов появляется возможность учиться в лучших вузах страны. Глава государства также призвал улучшить систему ЕГЭ.
Ранее в Рособрнадзоре подчеркивали, что вопрос об отмене ЕГЭ не обсуждается.