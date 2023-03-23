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Мишустин: вопрос отмены ЕГЭ требует серьезного обсуждения

Ведомости

Вопрос об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) требует серьезного обсуждения. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.

«Многие представители фракций при встрече с правительством задавали этот вопрос, мы обсуждали его очень активно. Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения», — сказал он (цитата по ТАСС).

Система, добавил Мишустин, дает выпускникам «социальный лифт».

На пленарном заседании Госдумы в ходе отчета правительства за 2022 г. спикер нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что возможность отмены ЕГЭ входит в пятерку наиболее часто задаваемых вопросов избирателями. Он добавил, что необходимо обсуждать эту идею с профильным ведомством, и уточнил, что вопросом должен заняться профильный думский комитет.

Вопрос об отмене ЕГЭ в начале марта поднял вице-спикер Госдумы Петр Толстой после того, как сервис SuperJob представил результаты опроса, согласно которым за отказ от ЕГЭ выступают 66% россиян. Толстой заявил, что «чем раньше оно [обсуждение отмены экзамена] начнется, тем лучше». 

Позже Мишустин отметил, что для принятия такого решения «надо все серьезно взвесить», поскольку у ЕГЭ есть как плюсы, так и минусы. Комментируя дискуссию, президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря ЕГЭ у детей из регионов появляется возможность учиться в лучших вузах страны. Глава государства также призвал улучшить систему ЕГЭ.

Ранее в Рособрнадзоре подчеркивали, что вопрос об отмене ЕГЭ не обсуждается.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных