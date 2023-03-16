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Путин призвал к совершенствованию системы ЕГЭ

Ведомости

У ЕГЭ есть много минусов, но он открывает возможности школьникам из регионов, поэтому систему ЕГЭ необходимо совершенствовать. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время съезда РСПП.

«Я знаю, у ЕГЭ есть много минусов, и многие наши граждане возмущаются начетничеством, которое имеет место быть в этой системе. Это правда, это существует. Но с другой стороны, это открывает возможности для очень многих детей с периферии», – сказал он. По словам президента, благодаря ЕГЭ у детей из регионов появляется возможность учиться в лучших вузах страны.

Путин также подчеркнул, что полная отмена ЕГЭ едва ли будет способствовать открытию новых возможностей для детей двигаться в любом направлении. «Для всех должны быть открыты двери, и для девочек тоже, во все направления развития. Но если вы думаете, что полная отмена ЕГЭ этому будет способствовать, все-таки, это спорная точка зрения», – подчеркнул он.

По словам главы государства, система ЕГЭ постоянно совершенствуется и ее необходимо и дальше улучшать. Над этим сейчас работают Министерство науки и высшего образования, Министерство просвещения и вузы страны, добавил Путин. 

Согласно ранее представленным результатам опроса сервиса SuperJob, две трети россиян (66%) считают, что ЕГЭ необходимо отменить. При этом только 16% поддерживают проведение ЕГЭ в качестве альтернативы традиционному способу проведения экзамена. Среди тех, кто поддерживает ЕГЭ, чаще всего встречаются молодые люди до 24 лет (32% против 10% среди тех, кто старше 45 лет). Вместе с тем каждый третий педагог выступает в поддержку ЕГЭ (34%) и две трети – против (63%).

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10 марта вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что тему отмены ЕГЭ нужно обсуждать и «чем раньше оно начнется, тем лучше». Ранее также депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил вице-премьера Татьяну Голикову дать поручение Минпросвещения сформировать позицию ведомства по вопросу отмены ЕГЭ, а также обсудить с парламентариями, «неравнодушными экспертами, профессурой России» возможность создания «действительно смысловых изменений в системе образования».

В то же время 7 марта глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что вопрос об отмене ЕГЭ не обсуждается. По его словам, подобных запросов нет ни от учителей, ни от министерств. Он также ранее заявлял, что отмена ЕГЭ в России из-за выхода из Болонской системы не обсуждается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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