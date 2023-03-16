Путин призвал к совершенствованию системы ЕГЭ

Согласно ранее представленным результатам опроса сервиса SuperJob, две трети россиян (66%) считают, что ЕГЭ необходимо отменить. При этом только 16% поддерживают проведение ЕГЭ в качестве альтернативы традиционному способу проведения экзамена. Среди тех, кто поддерживает ЕГЭ, чаще всего встречаются молодые люди до 24 лет (32% против 10% среди тех, кто старше 45 лет). Вместе с тем каждый третий педагог выступает в поддержку ЕГЭ (34%) и две трети – против (63%).