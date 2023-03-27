В Думу внесли законопроект об отмене приобретенного гражданства за фиктивный брак

Калужская область является одним из лидирующих регионов России по притоку мигрантов. По данным Росстата, в 2021 г. в регион прибыло 23 870 иностранцев (большинство – граждане стран СНГ). Это крупнейший показатель в Центральном федеральном округе, за исключением Москвы и Подмосковья. Тогда же в Калужской области был зафиксирован рост количества преступлений среди мигрантов более чем на 23%.