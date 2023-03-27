В Думу внесли законопроект об отмене приобретенного гражданства за фиктивный брак
В Госдуму внесен законопроект, конкретизирующий понятие «подложных документов или заведомо ложных сведений», которые являются основанием для отмены решения о приобретении гражданства РФ. К таким сведениям предлагается отнести фиктивный брак, следует из документа, опубликованного в думской базе.
Автором поправок в федеральный закон «О гражданстве РФ» выступило заксобрание Калужской области.
К подложным документам и заведомо ложным сведениям также предлагается отнести недействительность сертификата о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ. Факт предоставления таких документов и сведений устанавливается в судебном порядке, подчеркивается в законопроекте.
Ранее в январе МВД РФ подготовило законопроект, который позволить исключить возможность легализовать статус мигрантов через фиктивные браки и фиктивное установление отцовства. По данным ведомства, за 11 месяцев 2022 г. органы МВД приняли около 400 решений об аннулировании ранее выданных иностранным гражданам разрешительных документов для проживания в России после признания недействительным брака с российскими гражданами.
Сейчас законодательство позволяет иностранцам претендовать на упрощенный прием в гражданство РФ, если они состоят в браке с гражданином РФ не менее трех лет, а также при наличии в семье общего ребенка.
В середине февраля губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил юристам подготовить поправки в федеральное законодательство, позволяющие без решения суда лишать гражданства РФ, если оно получено на основании фальшивых документов, писали «Ведомости». К этому его подтолкнуло очередное посещение многофункционального миграционного центра, в ходе которого глава региона «выявил лазейку для получения лицами, не владеющими русским языком, российского гражданства».
Калужская область является одним из лидирующих регионов России по притоку мигрантов. По данным Росстата, в 2021 г. в регион прибыло 23 870 иностранцев (большинство – граждане стран СНГ). Это крупнейший показатель в Центральном федеральном округе, за исключением Москвы и Подмосковья. Тогда же в Калужской области был зафиксирован рост количества преступлений среди мигрантов более чем на 23%.