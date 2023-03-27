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Общество

В Думу внесли законопроект об отмене приобретенного гражданства за фиктивный брак

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, конкретизирующий понятие «подложных документов или заведомо ложных сведений», которые являются основанием для отмены решения о приобретении гражданства РФ. К таким сведениям предлагается отнести фиктивный брак, следует из документа, опубликованного в думской базе.

Автором поправок в федеральный закон «О гражданстве РФ» выступило заксобрание Калужской области.

К подложным документам и заведомо ложным сведениям также предлагается отнести недействительность сертификата о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ. Факт предоставления таких документов и сведений устанавливается в судебном порядке, подчеркивается в законопроекте.

Ранее в январе МВД РФ подготовило законопроект, который позволить исключить возможность легализовать статус мигрантов через фиктивные браки и фиктивное установление отцовства. По данным ведомства, за 11 месяцев 2022 г. органы МВД приняли около 400 решений об аннулировании ранее выданных иностранным гражданам разрешительных документов для проживания в России после признания недействительным брака с российскими гражданами.

Сейчас законодательство позволяет иностранцам претендовать на упрощенный прием в гражданство РФ, если они состоят в браке с гражданином РФ не менее трех лет, а также при наличии в семье общего ребенка.

Ранее по теме: Калужский губернатор предложил лишать гражданства без решения суда

В середине февраля губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил юристам подготовить поправки в федеральное законодательство, позволяющие без решения суда лишать гражданства РФ, если оно получено на основании фальшивых документов, писали «Ведомости». К этому его подтолкнуло очередное посещение многофункционального миграционного центра, в ходе которого глава региона «выявил лазейку для получения лицами, не владеющими русским языком, российского гражданства».

Калужская область является одним из лидирующих регионов России по притоку мигрантов. По данным Росстата, в 2021 г. в регион прибыло 23 870 иностранцев (большинство – граждане стран СНГ). Это крупнейший показатель в Центральном федеральном округе, за исключением Москвы и Подмосковья. Тогда же в Калужской области был зафиксирован рост количества преступлений среди мигрантов более чем на 23%.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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