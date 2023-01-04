МВД подготовило законопроект об исключении фиктивных браков мигрантов в России
МВД РФ подготовило законопроект, который позволить исключить возможность легализовать статус мигрантов через фиктивные браки и фиктивное установление отцовства, сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«В настоящее время МВД России разработан проект федерального закона, направленный на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории РФ», — сказала Волк.
В ведомстве уточнили, что проект сейчас проходит процедуру межведомственного согласования. По данным Волк, за 11 месяцев 2022 г. органы МВД приняли около 400 решений об аннулировании ранее выданных иностранным гражданам разрешительных документов для проживания в России после признания недействительным брака с российскими гражданами. Сейчас законодательство позволяет иностранцам претендовать на упрощенный прием в гражданство РФ, если они состоят в браке с гражданином РФ не менее трех лет, а также при наличии в семье общего ребенка.
В конце ноября начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что в России сейчас находятся порядка 6 млн иностранцев, половина из которых – трудовые мигранты. По ее данным, с начала прошлого года было зафиксировано около 660 000 случаев фиктивной регистрации иностранцев, они были сняты с учета, по фактам правонарушений были возбуждены уголовные дела. Число фиктивных регистраций брака составило 220, добавили в МВД.
В конце 2021 г. ФСБ пресекла деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией мигрантов, в том числе через ЗАГСы. По версии следствия, злоумышленники за деньги помогали мигрантам сделать поддельные документы, заключить фиктивные браки и установить отцовство над детьми с российским гражданством, чтобы оформить иностранцам гражданство России.