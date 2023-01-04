МВД подготовило законопроект об исключении фиктивных браков мигрантов в России

В ведомстве уточнили, что проект сейчас проходит процедуру межведомственного согласования. По данным Волк, за 11 месяцев 2022 г. органы МВД приняли около 400 решений об аннулировании ранее выданных иностранным гражданам разрешительных документов для проживания в России после признания недействительным брака с российскими гражданами. Сейчас законодательство позволяет иностранцам претендовать на упрощенный прием в гражданство РФ, если они состоят в браке с гражданином РФ не менее трех лет, а также при наличии в семье общего ребенка.