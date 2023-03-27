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Общество

Минобрнауки предложило установить единый порядок выделения бюджетных мест в вузах

Ведомости

Минобрнауки России подготовило проект постановления об установлении единого порядка определения общего объема контрольных цифр приема на обучение в вузах, сообщается на сайте ведомства.

Речь идет об образовательных программах высшего образования, а также программах подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. Предлагаемая министерством методика включает единые подходы к формированию регионами РФ своих предложений.

«В проекте постановления учитываются изменения региональных рынков труда и потребность регионов в кадрах для конкретных отраслей экономики, предусматриваются иные нормы, учитывающие специфику конкретного субъекта Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Определяться прогнозная потребность регионов в подготовке кадров будет на основе собранных статистических данных по демографии и рынку труда и информации, представленной исполнительными органами регионов. Предложения Минобрнауки также детализируют процесс согласования проекта общего объема контрольных цифр приема федеральными органами исполнительной власти и крупнейшими работодателями.

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Ранее в Минобрнауки сообщили, что контрольные цифры бюджетного приема на 2023/24 учебный год для новых территорий – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – будут сверх того объема, который уже определен на будущую приемную кампанию, писали ранее «Ведомости». Всего на новый учебный год выделено 590 000 бюджетных мест. В 2022 г. их было 618 000.

Как отметил заместитель главы департамента Минобрнауки по государственной политике в сфере высшего образования Алексей Левченко, контрольные цифры приема ранее распределялись задолго до момента его осуществления. Эта проблема будет решена путем смещения срока распределения – ближе к этапу приема, чтобы цифры «еще более качественно соответствовали актуальным потребностям подготовки кадров».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия») отметил, что приоритетное направление в этом году будет отдаваться инженерно-техническим специальностям, на которые в 2022 г. было выделено 240 000 бюджетных мест. В пятерку также входили IT-специальности, сельское хозяйство, здравоохранение и педагогика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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