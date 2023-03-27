Минобрнауки предложило установить единый порядок выделения бюджетных мест в вузах
Минобрнауки России подготовило проект постановления об установлении единого порядка определения общего объема контрольных цифр приема на обучение в вузах, сообщается на сайте ведомства.
Речь идет об образовательных программах высшего образования, а также программах подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. Предлагаемая министерством методика включает единые подходы к формированию регионами РФ своих предложений.
«В проекте постановления учитываются изменения региональных рынков труда и потребность регионов в кадрах для конкретных отраслей экономики, предусматриваются иные нормы, учитывающие специфику конкретного субъекта Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Определяться прогнозная потребность регионов в подготовке кадров будет на основе собранных статистических данных по демографии и рынку труда и информации, представленной исполнительными органами регионов. Предложения Минобрнауки также детализируют процесс согласования проекта общего объема контрольных цифр приема федеральными органами исполнительной власти и крупнейшими работодателями.
Ранее в Минобрнауки сообщили, что контрольные цифры бюджетного приема на 2023/24 учебный год для новых территорий – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – будут сверх того объема, который уже определен на будущую приемную кампанию, писали ранее «Ведомости». Всего на новый учебный год выделено 590 000 бюджетных мест. В 2022 г. их было 618 000.
Как отметил заместитель главы департамента Минобрнауки по государственной политике в сфере высшего образования Алексей Левченко, контрольные цифры приема ранее распределялись задолго до момента его осуществления. Эта проблема будет решена путем смещения срока распределения – ближе к этапу приема, чтобы цифры «еще более качественно соответствовали актуальным потребностям подготовки кадров».
Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия») отметил, что приоритетное направление в этом году будет отдаваться инженерно-техническим специальностям, на которые в 2022 г. было выделено 240 000 бюджетных мест. В пятерку также входили IT-специальности, сельское хозяйство, здравоохранение и педагогика.