Минобрнауки предложило установить единый порядок выделения бюджетных мест в вузах

Ранее в Минобрнауки сообщили, что контрольные цифры бюджетного приема на 2023/24 учебный год для новых территорий – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – будут сверх того объема, который уже определен на будущую приемную кампанию, писали ранее «Ведомости». Всего на новый учебный год выделено 590 000 бюджетных мест. В 2022 г. их было 618 000.