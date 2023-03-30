SuperJob: 16% россиян выступили против сокращения рабочей недели до 36 часов
Порядка 77% россиян поддержали инициативу, которая была предложена комитетом Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов сделать пятницу сокращенным днем с работой до обеда. Среди них – 80% женщин и 75% мужчин.
В частности, 77% женщин уверены в том, что будут успевать выполнять стандартный объем работы и за 36 часов в неделю, в то же время доля таких мужчин составляет 73%. Всего порядка 75% считают, что сокращение рабочей недели не помешает выполнять нужный объем работы, однако 13% оказались не согласны с предложением – по их оценкам, за такой срок они не смогут выполнить все свои задачи.
27 марта член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» сообщила, что предложила обсудить вариант сокращения рабочих часов в неделю. Она считает, что график работы с понедельника по четверг можно оставить прежним, при этом пятницу сделать коротким днем и отпускать сотрудников после обеда.
После этого руководитель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков сообщил, что профсоюзы поддерживают идею по сокращению рабочей недели до 36 часов за счет уменьшения часов работы в пятницу, но при условии сохранения заработной платы на прежнем уровне. Также он подчеркнул, что при дефиците рабочей силы эта идея может быть не совсем актуальной.
В 2019 г. ВЦИОМ провел опрос среди россиян, который показал, что каждый второй респондент – 48% – не поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю. По мнению большинства, это приведет к сокращению зарплат (82%) и снижению объема производства (67%).
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов ранее рассказал «Ведомостям», что для сохранения того же объема производства при сокращении рабочей недели с 40 до 36 часов необходимо изыскать 10% дополнительной рабочей силы или повысить производительность труда на 10%.