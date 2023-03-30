SuperJob: 16% россиян выступили против сокращения рабочей недели до 36 часов

В частности, 77% женщин уверены в том, что будут успевать выполнять стандартный объем работы и за 36 часов в неделю, в то же время доля таких мужчин составляет 73%. Всего порядка 75% считают, что сокращение рабочей недели не помешает выполнять нужный объем работы, однако 13% оказались не согласны с предложением – по их оценкам, за такой срок они не смогут выполнить все свои задачи.