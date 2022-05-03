В Госдуме сочли переход к четырехдневной рабочей неделе недалеким будущим

Медведев подчеркнул, что впервые о четырехдневной рабочей неделе заговорили в 1960-е гг. и сейчас в некоторых странах она используется в качестве экспериментальной, а в некоторых — уже закреплена в законодательстве. В целом он заключил, что четырехдневная рабочая неделя — это то, к чему нужно стремиться в ближайшей перспективе, однако принимать решение необходимо по мере созревания экономических предпосылок, по отдельным производствам и отраслям и исходя из общей экономической ситуации в стране.