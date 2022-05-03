В Госдуме сочли переход к четырехдневной рабочей неделе недалеким будущим
Переход к четырем рабочим дням вместо пяти может произойти в недалеком будущем, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат при этом исключил «законодательно-насильственное внедрение» и призвал учитывать специфику работы предприятий непрерывного цикла, где невозможно ввести сокращенную рабочую неделю.
«Считаю, переход от пяти к четырем рабочим дням — вопрос недалекого будущего. Хотя отдельные предприятия уже работают в таком формате — в рамках дистанционной или неполной занятости. Тем более в разгар пандемии это было одно из оптимальных решений в вопросе сохранения кадров и продолжения деятельности предприятия. Но главное условие здесь — поэтапная эволюция, ни в коем случае не законодательно-насильственное внедрение», — сказал Нилов «РИА Новости».
Четырехдневная рабочая неделя приведет к сокращению прибыли для некоторых видов бизнеса, добавил парламентарий. По его словам, «рынок сам придет к оптимизации там, где это возможно», а искусственные навязывания и ограничения только принесут вред.
«Сегодня в мире идет уже цифровая революция. На предприятиях все меньше требуется физическая сила, а больше умственная. Человек превращается из рабочего в оператора машин. В связи с этим назрела очередная реформа условий труда», — сказал парламентарий.
Переходить к четырехдневной рабочей неделе нужно с сохранением тех же зарплат, что и при «пятидневке», заявил в январе заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Никто никогда не говорил, что четырехдневная рабочая неделя это минус в деньгах. За четыре дня нужно получать так же, как сейчас за пять», — сказал он ТАСС. Медведев даже пояснил, что в условиях пандемии коронавируса многие компании перешли на онлайн-режим работы и не собираются возвращаться к прежнему формату.
Медведев подчеркнул, что впервые о четырехдневной рабочей неделе заговорили в 1960-е гг. и сейчас в некоторых странах она используется в качестве экспериментальной, а в некоторых — уже закреплена в законодательстве. В целом он заключил, что четырехдневная рабочая неделя — это то, к чему нужно стремиться в ближайшей перспективе, однако принимать решение необходимо по мере созревания экономических предпосылок, по отдельным производствам и отраслям и исходя из общей экономической ситуации в стране.
В прошлом году более трети россиян (34%) не поддержали идею ввести четырехдневную рабочую неделю, опасаясь, что их доходы в этом случае снизятся.