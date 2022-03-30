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Экономика

Профсоюзы предложили ввести сокращенную рабочую неделю для сохранения занятости

Ведомости

Введение сокращенной рабочей недели может помочь сохранить рабочие места на рыке труда. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС замглавы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

«Ситуация следующая — сократившееся количество рабочих мест, на них претендует большее количество людей. Возможно, имеет смысл сократить продолжительность нормального рабочего времени для того, чтобы разделить эту ставку без потери заработной платы между несколькими работниками», — сказал Шершуков. Он добавил, что эта тема должна пройти дискуссию и может быть введена в системообразующих отраслях экономики.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил 28 марта, что в России не ожидается массовых сокращений сотрудников. По данным ведомства на 23 марта, работодатели заявили к «высвобождению» 59 000 сотрудников. Речь идет о работниках, которые лишаются своих должностей при сокращении или ликвидации организации, а также те, кого увольняют с прежнего места работы при реорганизации предприятия, чтобы принять на другую должность. К 23 марта таких сотрудников было около 0,11% от общего числа работающих по найму (послених в России насчитывается 55 млн).

Согласно опросу сервиса Superjob, который был проведен летом 2021 г., более трети россиян (34%) не поддержали идею ввести четырехдневную рабочую неделю, опасаясь, что их доходы в этом случае снизятся. При этом 63% опрошенных выразили уверенность в том, что смогли бы за четыре рабочих дня выполнить тот же объем работы, что и за пять.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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