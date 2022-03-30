Профсоюзы предложили ввести сокращенную рабочую неделю для сохранения занятости

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил 28 марта, что в России не ожидается массовых сокращений сотрудников. По данным ведомства на 23 марта, работодатели заявили к «высвобождению» 59 000 сотрудников. Речь идет о работниках, которые лишаются своих должностей при сокращении или ликвидации организации, а также те, кого увольняют с прежнего места работы при реорганизации предприятия, чтобы принять на другую должность. К 23 марта таких сотрудников было около 0,11% от общего числа работающих по найму (послених в России насчитывается 55 млн).