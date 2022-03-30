Профсоюзы предложили ввести сокращенную рабочую неделю для сохранения занятости
Введение сокращенной рабочей недели может помочь сохранить рабочие места на рыке труда. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС замглавы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.
«Ситуация следующая — сократившееся количество рабочих мест, на них претендует большее количество людей. Возможно, имеет смысл сократить продолжительность нормального рабочего времени для того, чтобы разделить эту ставку без потери заработной платы между несколькими работниками», — сказал Шершуков. Он добавил, что эта тема должна пройти дискуссию и может быть введена в системообразующих отраслях экономики.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил 28 марта, что в России не ожидается массовых сокращений сотрудников. По данным ведомства на 23 марта, работодатели заявили к «высвобождению» 59 000 сотрудников. Речь идет о работниках, которые лишаются своих должностей при сокращении или ликвидации организации, а также те, кого увольняют с прежнего места работы при реорганизации предприятия, чтобы принять на другую должность. К 23 марта таких сотрудников было около 0,11% от общего числа работающих по найму (послених в России насчитывается 55 млн).
Согласно опросу сервиса Superjob, который был проведен летом 2021 г., более трети россиян (34%) не поддержали идею ввести четырехдневную рабочую неделю, опасаясь, что их доходы в этом случае снизятся. При этом 63% опрошенных выразили уверенность в том, что смогли бы за четыре рабочих дня выполнить тот же объем работы, что и за пять.