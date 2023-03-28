Профсоюзы одобрили предложение Госдумы по сокращению рабочей недели до 36 часов

В России не хватает персонала. Если бы безработица была высокой, тогда сокращение рабочего времени могло бы стать определенным способом решения этого вопроса, считает эксперт. Еще один вопрос – как «сохранить ценник» на продукцию. Если сократить на те же 10% зарплату в счет отработанного времени, то это сильно ударит по доходам и никто из работников на это не согласится, полагает Сафонов.