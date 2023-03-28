Профсоюзы одобрили предложение Госдумы по сокращению рабочей недели до 36 часов
Представители профсоюзов поддержали идею по сокращению рабочей недели до 36 часов за счет уменьшения часов работы в пятницу, но при условии сохранения заработной платы на прежнем уровне. Об этом сообщил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, пишет «Прайм».
«Мы поддерживаем, конечно, при сохранении заработной платы, уменьшение рабочего времени всегда полезно», – сказал он, подчеркнув при этом, что в условиях дефицита рабочей силы эта идея может быть не очень актуальной.
Накануне, 27 марта, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» сообщила, что предложила обсудить вариант сокращения рабочих часов в неделю. По ее словам, график работы с понедельника по четверг можно оставить прежним, а пятницу сделать коротким днем и отпускать сотрудников после обеда.
Бессараб подчеркнула, что такая инициатива никак не отразится на производственных процессах. По ее словам, предложение не должно вызвать никаких вопросов со стороны работодателей, потому что многие из них уже сейчас отпускают своих работников после обеда по пятницам «без всяких уточнений».
Согласно действующему Трудовому кодексу, рабочая неделя составляет не менее 40 часов. В 2022 г. в Госдуме называли переход к четырехдневной рабочей неделе «вопросом недалекого будущего». По словам зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, переход должен осуществляться без потери зарплаты.
В 2019 г. ВЦИОМ провел опрос среди россиян, который показал, что каждый второй респондент (48%) не поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю. По мнению большинства, это приведет к сокращению зарплат (82%) и снижению объема производства (67%).
Чтобы при сокращении рабочей недели с 40 до 36 часов сохранить те же объемы производства и услуг, надо изыскать 10% дополнительной рабочей силы или повысить производительность труда на 10%, сообщил «Ведомостям» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«За счет чего это делать — непонятно. Особенно актуален этот вопрос для тех производств, кто работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, — энергетическая отрасль, заводы непрерывного цикла (металлургия, химия, нефтепереработка, пищевые производства). Что делать с больницами, с образованием – там острая нехватка рабочей силы, где брать дополнительно персонал? Нельзя сократить по определению количество пролеченных больных, учебные планы», – отметил он.
В России не хватает персонала. Если бы безработица была высокой, тогда сокращение рабочего времени могло бы стать определенным способом решения этого вопроса, считает эксперт. Еще один вопрос – как «сохранить ценник» на продукцию. Если сократить на те же 10% зарплату в счет отработанного времени, то это сильно ударит по доходам и никто из работников на это не согласится, полагает Сафонов.
«Другой вариант – увеличить на 6% себестоимость продукции в целом по экономике, потому что примерно половина ее составляет доля труда. А для сферы услуг, где основные расходы — заработная плата, это будет фатально», – заявил он.