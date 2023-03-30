В Кремле не обсуждают вопрос сокращения рабочего дня в пятницу
Вопрос о введении сокращенного рабочего дня в пятницу в Кремле не обсуждают. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Вряд ли в Кремле, в правительстве смогут воспользоваться, даже эвентуальным таким решением, даже если это будет принято. У нас таких обсуждений не ведется», – сказал он.
Песков также добавил, что ему неизвестно, есть ли в Кремле какая-либо сформулированная позиция по этому вопросу.
27 марта член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» сообщила, что предложила обсудить вариант сокращения рабочих часов в неделю. Она считает, что график работы с понедельника по четверг можно оставить прежним, при этом пятницу сделать коротким днем и отпускать сотрудников после обеда.
После этого руководитель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков сообщил, что профсоюзы поддерживают идею по сокращению рабочей недели до 36 часов за счет уменьшения часов работы в пятницу, но при условии сохранения заработной платы на прежнем уровне.
30 марта Superjob представил результаты исследования по вопросу сокращения рабочей недели до 36 часов, в котором приняли участие 1600 россиян. Примерно 77% опрошенных отметили, что поддерживают эту инициативу, еще 16% выступили против.