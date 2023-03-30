В Кремле не обсуждают вопрос сокращения рабочего дня в пятницу

27 марта член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» сообщила, что предложила обсудить вариант сокращения рабочих часов в неделю. Она считает, что график работы с понедельника по четверг можно оставить прежним, при этом пятницу сделать коротким днем и отпускать сотрудников после обеда.