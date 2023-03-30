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Общество

В Кремле не обсуждают вопрос сокращения рабочего дня в пятницу

Ведомости

Вопрос о введении сокращенного рабочего дня в пятницу в Кремле не обсуждают. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Вряд ли в Кремле, в правительстве смогут воспользоваться, даже эвентуальным таким решением, даже если это будет принято. У нас таких обсуждений не ведется», – сказал он. 

Песков также добавил, что ему неизвестно, есть ли в Кремле какая-либо сформулированная позиция по этому вопросу. 

27 марта член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» сообщила, что предложила обсудить вариант сокращения рабочих часов в неделю. Она считает, что график работы с понедельника по четверг можно оставить прежним, при этом пятницу сделать коротким днем и отпускать сотрудников после обеда.

После этого руководитель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков сообщил, что профсоюзы поддерживают идею по сокращению рабочей недели до 36 часов за счет уменьшения часов работы в пятницу, но при условии сохранения заработной платы на прежнем уровне.

30 марта Superjob представил результаты исследования по вопросу сокращения рабочей недели до 36 часов, в котором приняли участие 1600 россиян. Примерно 77% опрошенных отметили, что поддерживают эту инициативу, еще 16% выступили против. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных