Двум брянским врио замгубернатора предъявили обвинение по делу о взятках
Временно исполняющим обязанности заместителей губернатора Брянской области Елене Егоровой и Татьяне Кулешовой предъявили обвинение по делу о даче взяток в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.
Уточняется, что суд рассмотрит ходатайства об их аресте. В суде добавили, что они обвиняются по статье о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.
По информации ТАСС, следствие попросило арестовать Егорову и Кулешову до 28 мая. По данным правоохранительных органов, размер взятки составил 4,4 млн руб., она была передана через посредников, которые также были задержаны.
Накануне, 29 марта, ТАСС сообщал о задержании Егоровой и Кулешовой. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (с. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье также составляет лишение свободы на срок до 15 лет.
Елена Егорова была назначена на должность врио замгубернатора Брянской области 1 апреля 2022 г. На этом посту Егорова координирует деятельность в сфере образования, культуры и науки. До этого, с 2014 по 2019 г., она работала заместителем директора департамента образования и науки Брянской области, а в ноябре 2019 г. заняла пост директора департамента.
Татьяна Кулешова вступила в должность врио замгубернатора региона 28 апреля 2021 г. До этого, с 2019 г., она возглавляла департамент внутренней политики. Сейчас Кулешова отвечает за работу в сфере внутренней и информационной политики.