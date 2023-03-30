Двум брянским врио замгубернатора предъявили обвинение по делу о взятках

Елена Егорова была назначена на должность врио замгубернатора Брянской области 1 апреля 2022 г. На этом посту Егорова координирует деятельность в сфере образования, культуры и науки. До этого, с 2014 по 2019 г., она работала заместителем директора департамента образования и науки Брянской области, а в ноябре 2019 г. заняла пост директора департамента.