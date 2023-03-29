ТАСС: двух врио замгубернатора Брянской области задержали по делу о взятках
Временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елену Егорову и Татьяну Кулешову задержали по делу о получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«В настоящее время в отношении временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой возбуждены уголовные дела по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Они задержаны», – сказано в сообщении.
Максимальное наказание по статье о получении взяток составляет лишение свободы на срок до 15 лет.
Елена Егорова была назначена на должность врио замгубернатора Брянской области 1 апреля 2022 г. На этом посту Егорова координирует деятельность в сфере образования, культуры и науки. До этого, с 2014 по 2019 г., она работала заместителем директора департамента образования и науки Брянской области, а в ноябре 2019 г. заняла пост директора департамента.
Татьяна Кулешова вступила в должность врио замгубернатора региона 28 апреля 2021 г. До этого, с 2019 г., она возглавляла департамент внутренней политики. Сейчас Кулешова отвечает за работу в сфере внутренней и информационной политики.