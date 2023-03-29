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ТАСС: двух врио замгубернатора Брянской области задержали по делу о взятках

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Временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елену Егорову и Татьяну Кулешову задержали по делу о получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В настоящее время в отношении временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой возбуждены уголовные дела по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Они задержаны», – сказано в сообщении.

Максимальное наказание по статье о получении взяток составляет лишение свободы на срок до 15 лет.

Елена Егорова была назначена на должность врио замгубернатора Брянской области 1 апреля 2022 г. На этом посту Егорова координирует деятельность в сфере образования, культуры и науки. До этого, с 2014 по 2019 г., она работала заместителем директора департамента образования и науки Брянской области, а в ноябре 2019 г. заняла пост директора департамента.

Татьяна Кулешова вступила в должность врио замгубернатора региона 28 апреля 2021 г. До этого, с 2019 г., она возглавляла департамент внутренней политики. Сейчас Кулешова отвечает за работу в сфере внутренней и информационной политики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных