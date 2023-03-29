Два заместителя губернатора Брянской области задержаны по подозрению во взятках

Кулешова занимает должность врио замгубернатора с 28 апреля 2021 г., в круг ее полномочий входят координация и регулирование деятельности в сфере информационной и внутренней политики, а также решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции губернатора Брянской области, по его распоряжению. Ее карьера была также связана с образованием, с 2004 г. занимала различные должности в органах управления образованием, в 2018 г. возглавила департамент образования и науки Брянской области. С 2019 г. назначена на должность директора департамента внутренней политики региона.