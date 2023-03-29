Газета
Общество

Два заместителя губернатора Брянской области задержаны по подозрению во взятках

В ближайшее время суд в Москве рассмотрит вопрос об их аресте
Екатерина Гробман
Врио замгубернатора Брянской области Елена Егорова / Пресс-служба губернатора и правительства области

Исполняющие обязанности заместителей губернатора Брянской области Елена Егорова и Татьяна Кулешова задержаны по подозрению в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах и подтверждает собеседник «Ведомостей» в центральном аппарате Следственного комитета России.

Источник в управлении СКР по Брянской области также сообщил «Ведомостям», что дело «ведет Москва». Пресс-служба правительства региона отказалась от комментариев до появления официальной информации правоохранительных органов. 

Как сообщает ТАСС, сумма взятки составила 4,4 млн руб., ее передали через посредников, которых также установили и задержали. В отношении двух женщин, подозреваемых в посредничестве во взяточничестве, возбуждены уголовные дела (ч. 4 и 5 ст. 291.1 УК РФ). «Подозреваемые задержаны сотрудниками ГУЭБиПК МВД, уголовное дело расследует центральный аппарат СК России», – отметил представитель правоохранительных органов. Источник «Ведомостей» в СКР уточняет, что Кулешова была задержана в Москве, а Егорова в Брянске.  

В ближайшее время Басманный суд Москвы, как ожидается, рассмотрит вопрос об аресте женщин. 

Егорова назначена на должность врио замгубернатора 1 апреля 2022 г. Она курирует сферу образования, науки и культуры области.  Ранее она работала в департаменте образования и науки региона – сначала замдиректора, а затем руководителем ведомства. 

Кулешова занимает должность врио замгубернатора с 28 апреля 2021 г., в круг ее полномочий входят координация и регулирование деятельности в сфере информационной и внутренней политики, а также решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции губернатора Брянской области, по его распоряжению. Ее карьера была также связана с образованием, с 2004 г. занимала различные должности в органах управления образованием, в 2018 г. возглавила департамент образования и науки Брянской области. С 2019 г. назначена на должность директора департамента внутренней политики региона.

В подготовке статьи участвовали Алексей Никольский и Александр Тихонов

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных