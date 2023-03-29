Два заместителя губернатора Брянской области задержаны по подозрению во взятках

Два заместителя губернатора Брянской области задержаны по подозрению во взяткахВ ближайшее время суд в Москве рассмотрит вопрос об их аресте
Исполняющие обязанности заместителей губернатора Брянской области Елена Егорова и Татьяна Кулешова задержаны по подозрению в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах и подтверждает собеседник «Ведомостей» в центральном аппарате Следственного комитета России.
Источник в управлении СКР по Брянской области также сообщил «Ведомостям», что дело «ведет Москва». Пресс-служба правительства региона отказалась от комментариев до появления официальной информации правоохранительных органов.
Как сообщает ТАСС, сумма взятки составила 4,4 млн руб., ее передали через посредников, которых также установили и задержали. В отношении двух женщин, подозреваемых в посредничестве во взяточничестве, возбуждены уголовные дела (ч. 4 и 5 ст. 291.1 УК РФ). «Подозреваемые задержаны сотрудниками ГУЭБиПК МВД, уголовное дело расследует центральный аппарат СК России», – отметил представитель правоохранительных органов. Источник «Ведомостей» в СКР уточняет, что Кулешова была задержана в Москве, а Егорова в Брянске.
В ближайшее время Басманный суд Москвы, как ожидается, рассмотрит вопрос об аресте женщин.
Егорова назначена на должность врио замгубернатора 1 апреля 2022 г. Она курирует сферу образования, науки и культуры области. Ранее она работала в департаменте образования и науки региона – сначала замдиректора, а затем руководителем ведомства.
Кулешова занимает должность врио замгубернатора с 28 апреля 2021 г., в круг ее полномочий входят координация и регулирование деятельности в сфере информационной и внутренней политики, а также решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции губернатора Брянской области, по его распоряжению. Ее карьера была также связана с образованием, с 2004 г. занимала различные должности в органах управления образованием, в 2018 г. возглавила департамент образования и науки Брянской области. С 2019 г. назначена на должность директора департамента внутренней политики региона.
В подготовке статьи участвовали Алексей Никольский и Александр Тихонов