Суд арестовал двух врио замгубернатора Брянской области
Басманный суд Москвы арестовал временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елену Егорову и Татьяну Кулешову, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Басманным судом удовлетворено ходатайство следствия о заключении под стражу в отношении Кулешовой и Егоровой, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере) УК РФ», – сообщила собеседница агентства.
Мера пресечения обвиняемым избрана до 28 мая. Уточняется, что рассмотрение ходатайств прошло в закрытом судебном заседании, о котором просил следователь для обеспечения тайны своих действий.
Ранее в Басманном суде заявили, что Егорова и Кулешова обвиняются по статье о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. По данным правоохранительных органов, размер взятки составил 4,4 млн руб., она была передана через посредников, которые также были задержаны.
О задержании Егоровой и Кулешовой по делу о взятках ТАСС сообщил 29 марта. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (с. 6 ст. 290 УК РФ).
Елена Егорова была назначена на должность врио замгубернатора Брянской области 1 апреля 2022 г. На этом посту Егорова координировала деятельность в сфере образования, культуры и науки. До этого, с 2014 по 2019 г., она работала заместителем директора департамента образования и науки Брянской области, а в ноябре 2019 г. заняла пост директора департамента.
Татьяна Кулешова вступила в должность врио замгубернатора региона 28 апреля 2021 г. До этого, с 2019 г., она возглавляла департамент внутренней политики. Сейчас Кулешова отвечает за работу в сфере внутренней и информационной политики.