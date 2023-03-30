Суд арестовал двух врио замгубернатора Брянской области

Ранее в Басманном суде заявили, что Егорова и Кулешова обвиняются по статье о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. По данным правоохранительных органов, размер взятки составил 4,4 млн руб., она была передана через посредников, которые также были задержаны.