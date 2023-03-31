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В Курской области начали расследование в отношении замминистра здравоохранения

Ведомости

В отношении заместителя министра здравоохранения Курской области Константина Зайцева региональное управление СК начало следственные действия, он проходит свидетелем по уголовному делу. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.

«Всегда особенно жестко слежу за соблюдением законов <...> Именно по этой причине Следком начал следственные действия в отношении заместителя министра здравоохранения Курской области Константина Зайцева, который проходит по уголовному делу свидетелем», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор не уточнил, что стало поводом для расследования. Он также не уточнил подробностей уголовного дела, по которому Зайцев проходит свидетелем. Старовойт пообещал информировать о ходе разбирательств.

В конце марта стало известно о возбуждении уголовных дел сразу в отношении нескольких региональных чиновников. 29 марта были задержаны врио заместителей губернатора Брянской области Татьяна Кулешова и Елена Егорова. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал их до 28 мая. Против чиновниц возбуждены уголовные дела по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

30 марта СК сообщил о задержании заместителя губернатора Ненецкого автономного округа (НАО). В его отношении заведено уголовное дело по той же статье. По данным ТАСС, речь идет о замгубернатора НАО – руководителе аппарата администрации НАО Андрее Блощинском.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных