В Курской области начали расследование в отношении замминистра здравоохранения

В конце марта стало известно о возбуждении уголовных дел сразу в отношении нескольких региональных чиновников. 29 марта были задержаны врио заместителей губернатора Брянской области Татьяна Кулешова и Елена Егорова. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал их до 28 мая. Против чиновниц возбуждены уголовные дела по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).