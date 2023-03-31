В Курской области начали расследование в отношении замминистра здравоохранения
В отношении заместителя министра здравоохранения Курской области Константина Зайцева региональное управление СК начало следственные действия, он проходит свидетелем по уголовному делу. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.
«Всегда особенно жестко слежу за соблюдением законов <...> Именно по этой причине Следком начал следственные действия в отношении заместителя министра здравоохранения Курской области Константина Зайцева, который проходит по уголовному делу свидетелем», — написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор не уточнил, что стало поводом для расследования. Он также не уточнил подробностей уголовного дела, по которому Зайцев проходит свидетелем. Старовойт пообещал информировать о ходе разбирательств.
В конце марта стало известно о возбуждении уголовных дел сразу в отношении нескольких региональных чиновников. 29 марта были задержаны врио заместителей губернатора Брянской области Татьяна Кулешова и Елена Егорова. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал их до 28 мая. Против чиновниц возбуждены уголовные дела по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
30 марта СК сообщил о задержании заместителя губернатора Ненецкого автономного округа (НАО). В его отношении заведено уголовное дело по той же статье. По данным ТАСС, речь идет о замгубернатора НАО – руководителе аппарата администрации НАО Андрее Блощинском.