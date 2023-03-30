СК сообщил о задержании замгубернатора НАО по делу о взятке
Заместителя губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Имя задержанного не уточняется.
«По версии следствия, подозреваемый через посредника потребовал от представителя коммерческой организации передать ему взятку в размере 10% от прибыли, полученной организацией по государственному контракту, реализуемому в рамках национального проекта «Здравоохранение». В итоге подозреваемый через посредника получил взятку в сумме около 2 млн руб.», – сказано в сообщении.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Уточняется, что чиновник получил взятку через посредника – подчиненного сотрудника, в отношении которого также возбуждено уголовное дело по факту посредничества во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Максимальное лишение свободы по этой статье составляет 12 лет.
Ранее ТАСС сообщал, что речь идет о замгубернатора НАО – руководителе аппарата администрации НАО Андрее Блощинском, которого, по информации агентства, задержали по подозрению в коррупции вечером 27 марта.
Андрею Блощинскому 45 лет. В должность замгубернатора – руководителя аппарата администрации НАО он вступил в 2020 г. Сейчас он курирует деятельность департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО, управления государственного заказа и департамента внутренней политики НАО, а также контролирует реализацию нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» в регионе.