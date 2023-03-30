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СК сообщил о задержании замгубернатора НАО по делу о взятке

Ведомости

Заместителя губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Имя задержанного не уточняется.

«По версии следствия, подозреваемый через посредника потребовал от представителя коммерческой организации передать ему взятку в размере 10% от прибыли, полученной организацией по государственному контракту, реализуемому в рамках национального проекта «Здравоохранение». В итоге подозреваемый через посредника получил взятку в сумме около 2 млн руб.», – сказано в сообщении. 

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Уточняется, что чиновник получил взятку через посредника – подчиненного сотрудника, в отношении которого также возбуждено уголовное дело по факту посредничества во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Максимальное лишение свободы по этой статье составляет 12 лет. 

Ранее ТАСС сообщал, что речь идет о замгубернатора НАО – руководителе аппарата администрации НАО Андрее Блощинском, которого, по информации агентства, задержали по подозрению в коррупции вечером 27 марта. 

Андрею Блощинскому 45 лет. В должность замгубернатора – руководителя аппарата администрации НАО он вступил в 2020 г. Сейчас он курирует деятельность департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО, управления государственного заказа и департамента внутренней политики НАО, а также контролирует реализацию нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» в регионе.

Ранее по теме: ТАСС: замгубернатора НАО Блощинского задержали по подозрению в коррупции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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