СК сообщил о задержании замгубернатора НАО по делу о взятке

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Уточняется, что чиновник получил взятку через посредника – подчиненного сотрудника, в отношении которого также возбуждено уголовное дело по факту посредничества во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Максимальное лишение свободы по этой статье составляет 12 лет.