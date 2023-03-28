ТАСС: замгубернатора НАО Блощинского задержали по подозрению в коррупции
Заместителя губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) – руководителя аппарата администрации НАО Андрея Блощинского задержали по подозрению в коррупции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники.
По словам одного из собеседников агентства, задержание прошло вечером, 27 марта, после обысков.
О том, что чиновник был задержан, сообщили и в администрации НАО, но имя задержанного не уточнили. «27 марта <...> был задержан высокопоставленный сотрудник администрации НАО по подозрению в совершении коррупционных действий. Настоящим заявляем, что случившееся задержание является результатом непримиримой борьбы с любыми проявлениями коррупции, которую ведут правоохранительные органы округа», – сказано в сообщении.
Андрею Блощинскому 45 лет. В должность замгубернатора – руководителя аппарата администрации НАО он вступил в 2020 г. Сейчас он курирует деятельность департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО, управления государственного заказа и департамента внутренней политики НАО, а также контролирует реализацию нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» в регионе.