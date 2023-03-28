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ТАСС: замгубернатора НАО Блощинского задержали по подозрению в коррупции

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Заместителя губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) – руководителя аппарата администрации НАО Андрея Блощинского задержали по подозрению в коррупции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников агентства, задержание прошло вечером, 27 марта, после обысков. 

О том, что чиновник был задержан, сообщили и в администрации НАО, но имя задержанного не уточнили. «27 марта <...> был задержан высокопоставленный сотрудник администрации НАО по подозрению в совершении коррупционных действий. Настоящим заявляем, что случившееся задержание является результатом непримиримой борьбы с любыми проявлениями коррупции, которую ведут правоохранительные органы округа», – сказано в сообщении. 

Андрею Блощинскому 45 лет. В должность замгубернатора – руководителя аппарата администрации НАО он вступил в 2020 г. Сейчас он курирует деятельность департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО, управления государственного заказа и департамента внутренней политики НАО, а также контролирует реализацию нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» в регионе. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных