ТАСС: замгубернатора НАО Блощинского задержали по подозрению в коррупции

О том, что чиновник был задержан, сообщили и в администрации НАО, но имя задержанного не уточнили. «27 марта <...> был задержан высокопоставленный сотрудник администрации НАО по подозрению в совершении коррупционных действий. Настоящим заявляем, что случившееся задержание является результатом непримиримой борьбы с любыми проявлениями коррупции, которую ведут правоохранительные органы округа», – сказано в сообщении.