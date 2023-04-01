Под Пятигорском произошло землетрясение магнитудой 4,3

На прошлой неделе землетрясение магнитудой 3,4 произошло недалеко от Сочи. По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, толчок был зафиксирован в 4 км от поселка Лазаревское, в котором проживает 30 000 человек, и в 46 км от Сочи. В МЧС уточнили, что в результате никто не пострадал, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения также работают в штатном режиме.