Под Пятигорском произошло землетрясение магнитудой 4,3
Недалеко от Пятигорска в субботу произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км, он находился на расстоянии 99 км к северо-востоку от Пятигорска и 23 км – к северо-востоку от Железноводска.
Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале сообщил, что почувствовал подземный толчок. Он поручил территориальным службам провести визуальное обследование города.
По данным главы Железноводска Евгения Бакулина, в городе зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6. Он сообщил, что самые долгие толчки (более 5 секунд) были в жилом районе Капельница, а в ЕДДС после землетрясения поступило 16 звонков.
На прошлой неделе землетрясение магнитудой 3,4 произошло недалеко от Сочи. По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, толчок был зафиксирован в 4 км от поселка Лазаревское, в котором проживает 30 000 человек, и в 46 км от Сочи. В МЧС уточнили, что в результате никто не пострадал, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения также работают в штатном режиме.
21 марта землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Афганистане. Толчки ощущались также в Узбекистане, Индии и Пакистане. По последним данным, погибли не менее 12 человек, более 200 получили ранения.
Землетрясение в Афганистане затронуло и российские регионы. В частности, толчки ощущали жители Новосибирска и Уфы. Предположительно, это стало следствием афтершоков.