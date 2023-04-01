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Под Пятигорском произошло землетрясение магнитудой 4,3

Ведомости

Недалеко от Пятигорска в субботу произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км, он находился на расстоянии 99 км к северо-востоку от Пятигорска и 23 км – к северо-востоку от Железноводска.  

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале сообщил, что почувствовал подземный толчок. Он поручил территориальным службам провести визуальное обследование города. 

По данным главы Железноводска Евгения Бакулина, в городе зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6. Он сообщил, что самые долгие толчки (более 5 секунд) были в жилом районе Капельница, а в ЕДДС после землетрясения поступило 16 звонков.

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На прошлой неделе землетрясение магнитудой 3,4 произошло недалеко от Сочи. По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, толчок был зафиксирован в 4 км от поселка Лазаревское, в котором проживает 30 000 человек, и в 46 км от Сочи. В МЧС уточнили, что в результате никто не пострадал, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения также работают в штатном режиме.

21 марта землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Афганистане. Толчки ощущались также в Узбекистане, Индии и Пакистане. По последним данным, погибли не менее 12 человек, более 200 получили ранения.

Землетрясение в Афганистане затронуло и российские регионы. В частности, толчки ощущали жители Новосибирска и Уфы. Предположительно, это стало следствием афтершоков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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